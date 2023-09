FOTOGALERIE/První zářijovou sobotu odstartoval 38. ročník Žďárské ligy malé kopané. Stejně jako loni se jej i letos ve dvou ligách účastní patnáctka mužstev.

Úvodním kolem odstartoval v sobotu 38. ročník Žďárské ligy malé kopané. Ve dvou ligách se jej i letos účastní patnáctka mančaftů. | Foto: Pavlína Havelková

V první lize došlo v úvodním kole na souboj obhájce loňského titulu s druhým celkem konečné tabulky. Loňský vítěz, fotbalisté Benjaminu, v něm podlehli Alku 2:3. „Benjamin asi dojel na Csaplárovu past, když ve druhé půli ztratil dvoubrankový náskok,“ pousmál se člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Právě Alko, stejně jako Svratka, jsou jediné dva týmy, které vyšly z prvního kola nejvyšší soutěže jako stoprocentní. Premiérový bod si připsal také nováček, mužstvo Žabantů.

Skvělý úvod. Fotbalisté Humpolce i Slavoje Polná zatím v novém ročníku excelují

Ve druhé lize naplno bodoval jen tým Bažantů, který se tak usadil na čele tabulky. „S výjimkou Trumpu se podařilo ve druhé lize bodovat všem týmům,“ podotkl Němec.

Zajímavé výsledky, výhru 9:0 a prohru 2:7, si připsal na své konto Orel. Žďárská liga pokračuje druhým kolem už tuto sobotu.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 1. KOLO

1. LIGA: Radox – Here for beer 8:2, Radox – Žabanti 3:3, BKS – Dipar 8:1, Here for beer 2:1, Svratka – BKS 3:0, Sosáci – Benjamin 2:7, Svratka – Dipar 3:2, Benjamin – Alko 2:3, Sosáci – Alko 0:5.

2. LIGA: Orel – Bažanti 2:7, Bažanti – Trump 6:1, Orel – Trump 9:0, Akademici – La Bomba 0:5, La Bomba – Autobus 2:4, Akademici – Autobus 1:1.