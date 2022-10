Tabulka po podzimní části kopíruje naprosto přesně pořadí první trojice v loňském ročníku. „Potvrzují se tak papírové předpoklady na favority soutěže. Toto trio si to na jaře rozdá o titul, protože odstup od dalších týmů už je propastný," řekl Němec.

Také další týmy však budou mít na jaře o co hrát, protože se stále bojuje o postup do nadstavbové části, které se ve skupině o titul bude účastnit pětice mužstev. „Na dvě místa je tlačenice týmů od čtvrtého do sedmého místa a každý se bude chtít vyhnout skupině o sestup," prozradil.

Slavoj se pořádně rozjel. Budou fotbalisté Polné prohánět největšího favorita?

Po zimní přestávce odehraje první liga ještě půltucet zápasů základní části a pak dojde k avizované nadstavbě.

Druhá liga už nemá tým, který by neprohrál. V posledním zápase podzimu totiž padli také vedoucí Žabanti, které porazil tým Orlů. „Náskok stále vedoucích Žabantů se smrskl jen na dva body a jaro tak bude otevřené," dodal Němec.

Ve druhé lize na jaře každý celek odehraje dalších deset utkání. Vítěz soutěže postoupí přímo do první ligy, na druhý mančaft tabulky bude čekat baráž.

ŽĎÁRSKA LIGA MALÉ KOPANÉ - 5. KOLO

1. LIGA

Radox – Here for beer 3:3, BKS – Dipar 5:2, Radox – Benjamin 1:6, Svratka – BKS 3:6, Here for beer – Benjamin 2:6, Svratka – Dipar 0:2, Alko - Sosáci 5:1, Sosáci – La Bomba 2:2, Alko – La Bomba 5:2.



TABULKA

1. Benjamin 10 9 1 0 61:18 28

2. BKS 10 8 0 2 38:21 24

3. Alko 10 7 2 1 44:20 23

4. Sosáci 10 3 3 4 38:24 12

5. Radox 10 3 2 5 24:41 11

6. Here for beer 10 3 1 6 27:51 10

7. Dipar CF 10 3 0 7 29:36 9

8. La Bomba 10 1 3 6 14:40 6

9. Svratka 10 1 2 7 20:44 5



Pořadí nejlepších střelců ligy: 19 - D. Havlík (Benjamin), 16 - M. Sáblík (Sosáci), 12 - J. Vopršal (Benjamin), 11 - M. Bureš (BKS), M. Kotík (Benjamin), M. Šlapák (Alko), 10 - M. Houba (Alko).



2. LIGA

Trump – Akademici 1:1, Orel - Autobus 4:1, Trump – Autobus 2:6, Bažanti – Žabanti 0:1, Bažanti – Akademici 3:1, Orel - Žabanti 6:3.



TABULKA

1. Žabanti 10 6 3 1 34:19 21

2. Orel 10 6 1 3 45:22 19

3. Bažanti 10 4 2 4 31:19 14

4. Akademici 10 4 2 4 27:27 14

5. Autobus 10 3 0 7 24:47 9

6. Trump 10 2 2 6 16:43 8



Pořadí nejlepších střelců ligy: 15 - D. Polívka (Orel), 12 - L. Dobrovolný (Orel), 10 - L. Krčál (Bažanti), 9 - P. Málek (Orel), 6 - V. Ambrož (Žabanti), M. Vasenin (Trump), M. Hanák (Autobus).