V sobotním 7. kole Žďárské ligy malé kopané došlo na vzájemné zápasy vedoucí trojice v první lize.

Poprvé v letošním ročníku Žďárské ligy malé kopané utrpěli o uplynulém víkendu porážku fotbalisté Benjaminu (v modrobílých pruhovaných dresech). | Foto: Zdeněk Smejkal

Z této konfrontace vyšel nejlépe tým BKS, který jako první dokázal v tomto ročníku porazit loňského obhájce titulu. „Benjamin tak utrpěl první prohru po dlouhém roce a půl. Naposledy vyšli jeho hráči bodově naprázdno na podzim předloňského roku," komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

BKS ale poté zachraňoval remízu v posledním možném čase proti Alku. Naopak Benjamin ve druhém sobotním utkání nezaváhal a zdolal Alko vysoko 10:5. Jasné už je i to, že mužstvo Sosáků postupuje po dvou vítězných zápasech do skupiny o titul ze čtvrté pozice.

OBRAZEM: Příliš těžké sousto. Fotbalisté Nového Města podlehli juniorce Baníku

„Boj o poslední páté místo je teoreticky otevřen pro všechny týmy druhé poloviny tabulky, v níž si značně pomohl tým Mičega Svratky, který vybojoval dvě jednogólové výhry a vyhoupl se právě na páté místo," řekl Němec.

V posledním kole základní části ovšem každý tým bojuje o šest bodů a tabulka se může opět přesypat.

Ve druhé lize došlo na přímý souboj aspirantů na postup, ze kterého vyšli lépe Žabanti. Po zaváhání Orlů i ve druhém zápase se už jejich náskok navýšil na velice slušných sedm bodů. Naplno zabodoval Autobus club a opustil poslední příčku soutěže, na níž spadl tým FC Trump.

Fotbalisté Herálce vydřeli další cenný bod ve Velké Bíteši až v závěru utkání

Žďárská liga malé kopané si nyní dá pouťovou přestávku a pokračovat bude posledním kolem základní části v první lize a osmým kolem v lize druhé třetí květnovou sobotu.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 7. KOLO

1. LIGA: Radox – Dipar 2:2, Here for beer – La Bomba 1:3, Radox – Sosáci 0:6, Here for beer – Svratka 1:2, Sosáci – Dipar 6:1, La Bomba – Svratka 2:3, Benjamin – BKS 1:2, Alko – BKS 2:2, Benjamin – Alko 10:5.



TABULKA

1. Benjamin 14 12 1 1 83:26 37

2. BKS 14 10 1 3 48:30 31

3. Alko 14 9 3 2 59:35 30

4. Sosáci 14 6 3 5 57:32 21

5. Svratka 14 4 2 8 34:56 14

6. Dipar 14 4 1 9 37:54 13

7. Here for beer 14 4 1 9 35:62 13

8. Radox 14 3 3 8 32:60 12

9. La Bomba 14 2 3 9 21:51 9



2 LIGA: Orel – Akademici 1:1, Bažanti - Autobus 0:6, Bažanti - Akademici 1:2, Trump - Žabanti 1:3, Orel – Žabanti 1:2, Trump - Akademici 1:4.



TABULKA

1. Žabanti 14 9 4 1 43:24 31

2. Orel 14 7 3 4 52:28 24

3. Akademici 14 6 3 5 36:31 21

4. Autobus 14 5 1 8 36:55 16

5. Bažanti 14 4 3 7 34:31 15

6. Trump 14 3 2 9 21:53 11