Poprvé v této sezóně se tak dostal na špici obhájce předloňského titulu (minulý rok nebyl titul udělen kvůli covidu - pozn. autora), tým Benjaminu.

Nyní tak má nejvýhodnější pozici do finiše letošního ročníku, v němž se utká se třetím Alkem a druhým BKS.

Drama vrcholí. Jak teď vypadá situace v nižších krajských soutěžích na Vysočině?

„Ve skupině o záchranu v první lize rozehráli líté boje nejlépe fotbalisté Svratky, kteří vybojoval dvě výhry," dodal Němec.

Ve druhé lize se o jedinou přímou postupovou příčku mezi elitu pere hned trojlístek mužstev. „Vše ve svých rukách má mužstvo Here for beer. Pokud poslední zápas sezony vyhraje, zajistí si postup, protože má lepší vzájemný zápas s La Bombou," prozradil Němec.

NADSTAVBA - 1. KOLO

1. LIGA

SKUPINA O TITUL: BKS – Dipar 2:3, Alko – Radox 9:0, BKS – Alko 2:2, Benjamin – Diper 4:0, Benjamin – Radox 6:1.



1. Benjamin 18 11 3 4 71:30 36

2. BKS 18 9 6 3 75:43 33

3. Alko 18 10 3 5 69:42 33

4. Dipar 18 8 2 8 55:55 26

5. Radox 18 7 3 8 52:64 24



SKUPINA O ZÁCHRANU: Sosáci - Žabanti 3:2, Kozel Team – Svratka 1:4, Sosáci – Kozel Team 1:3, Žabanti – Svratka 2:3.



6. Sosáci 18 7 3 8 50:45 24

7. Kozel Team 18 7 2 9 45:60 23

8. Svratka 18 5 2 11 44:70 17

9. Žabanti 18 4 2 12 33:85 14

2. LIGA

SKUPINA O POSTUP: La Bomba – Autobus 0:2, Akademici - Here for beer 2:3, Akademici – Autobus 1:5, La Bomba – Here for beer 1:1.



1. La Bomba 18 14 2 2 73:24 44

2. Here for beer 18 14 2 2 77:29 44

3. Akademici 18 13 2 3 83:32 41

4. Autobus 18 9 2 7 62:51 29



SKUPINA O UMÍSTĚNÍ: Světnov - Bažanti 0:6, Orel – Trump 6:0.



5. Orel 17 8 2 7 78:38 26

6. Světnov 17 6 0 11 54:73 18

7. Bažanti 17 5 1 11 35:74 16

8. Trump 17 1 0 16 17:108 3

NADSTAVBA - 2. KOLO (sobota 4. června):

1. LIGA - SKUPINA O ZÁCHRANU: Sosáci - Svratka, Kozel Team – Žabanti (oba 11.00). Skupina o titul má volno.

2. LIGA - SKUPINA O POSTUP: Here for beer – Autobus, La Bomba – Akademici (oba 10.00).

2. LIGA - SKUPINA O UMÍSTĚNÍ: Orel – Bažanti, Světnov - Trump (oba 8.00), Bažanti - Trump, Orel – Světnov (oba 9.00).