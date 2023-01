Rovný tucet zúčastněných družstev byl rozdělený do dvou základních skupin. Hrálo se v nich systémem každý s každým. Podle umístění v základní skupině pak spolu shodně umístěné celky v obou hrály o konečné umístění. Ty na druhých místech o pomyslný bronz, vítězové o celkový triumf.

Ve skupině A si to ve vzájemném souboji o postup do finále rozdali do té doby stoprocentní žáci Jimramova a Křižanova. Těsná výhra 3:2 zajistila účast prvně jmenovaným. Ze skupiny B si účast ve finále zajistil obhájce titulu z Radostína.

Bez podcenění! Fotbalisty Pelhřimova opět prověří kvalitní soupeři, ale i běžky

Finálový souboj byl skutečným vyvrcholením turnaje. Jimramov až v něm poprvé a naposled narazil, po výhře 3:1 brali pohár pro vítěze opět hráči Radostína nad Oslavou. V souboji o třetí místo zdolal tým Křižanova těsně 1:0 Rožnou.

Sestavu vítězného mužstva tvořili Šimon Jurek, Vítek Mucha, Jaroslav Fabík, Filip Homola, Vojtěch Barták, Jonáš Petrlík, Martin Kříž, Štěpán Požár, Matěj Poul, Jakub Kališ, Adam Kubíček, Jiří Havlíček a Jakub Poul. Tým vedl trenér Jiří Moravec.

„Mohu s radostí říci, že turnaj se i tentokrát vydařil. Zúčastnila se jej dobrá půldruhá stovka hráčů a hráček ze dvanácti mužstev. Jsem také rád, že předání cen se zúčastnil zástupce rodiny Leoš Mahel,“ pochvaloval si předseda OFS Žďár nad Sázavou Jaroslav Beneš.

MEMORIÁL FRANTIŠKA MAHELA - KONEČNÉ POŘADÍ

1. Radostín nad Oslavou

2. Jimramov

3. Křižanov

4. Rožná

5. Radešínská Svratka

6. Bory

7. Bohdalov

8. Křoví

9. Měřín

10. Jívoví

11. Nová Ves

12. Štěpánov nad Svratkou