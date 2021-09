První zářijovou sobotu odstartoval v pořadí již šestatřicátý ročník Žďárské ligy malé kopané. Ten předchozí nebyl kvůli pandemii covidu-19, poprvé v historii, dohrán.

V první lize vyšel start nejlépe Alku, které dvakrát zvítězilo pětibrankovým rozdílem. O patro níž jsou po prvním kole stoprocentní dva celky, Akademici a Here for Beer.

1. LIGA

Výsledky 1. kola: Mičego Svratka - Kozel Team 2:4, Žabanti - Radox 2:6, Kozel Team - Dipar 1:2, BKS - Radox 10:1, Mičego Svratka - Dipar 6:3, Žabanti - BKS 6:4, Alko - Sosáci 6:1, Benjamin - Sosáci 0:5, Benjamin - Alko 0:5.



1. Alko 2 2 0 0 11:1 6

2. BKS 2 1 0 1 14:7 3

3. Svratka 2 1 0 1 8:7 3

4. Kozel Team 2 1 0 1 5:4 3

5. Sosáci 2 1 0 1 6:6 3

6. Žabanti 2 1 0 1 8:10 3

7. Dipar 2 1 0 1 5:7 3

8. Radox 2 1 0 1 7:12 3

9. Benjamin 2 0 0 2 0:10 0

2. LIGA

Výsledky 1. kola: Here for beer - La Bomba 7:3, La Bomba - Autobus Club 5:0, Here for beer - Autobus Club 5:0, Bažanti - Orel 2:2, Trump - Světnov 2:4, Orel - Buldok 3:2, Akademici - Světnov 9:4, Bažanti - Buldok 6:1, Trump - Akademici 0:8.



1. Akademici 2 2 0 0 17:4 6

2. Here for beer 2 2 0 0 12:3 6

3. Bažanti 2 1 1 0 8:3 4

4. Orel 2 1 1 0 5:4 4

5. La Bomba 2 1 0 1 8:7 3

6. Světnov 2 1 0 1 8:11 3

7. Buldok 2 0 0 2 3:9 0

8. Trump 2 0 0 2 2:12 0

9. Autobus 2 0 0 2 0:10 0