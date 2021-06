Loni i letos vedli po polovině sezony tabulku okresního přeboru. Přesto měli v obou případech smůlu. Fotbalisté Křižanova přišli vinou covidu-19, kvůli němuž se poslední dvě sezony amatérských soutěží nedohrály, o pomyslný vrchol. „S dohráním této sezony, když postupovalo rozvolňování pomalejším tempem, jsem příliš nepočítal,“ popisoval kouč Křižanova Aleš Burian.

S předčasným koncem sezony se však ještě úplně nesmířil. „Stále to nějakým způsobem vstřebávám. V létě začnete přípravu, po pár týdnech pak zahájíte sezonu. Odehrajete deset utkání, sezona se přeruší a pak předčasně zruší. Je to hodně demotivující,“ neskrýval.

Návrat k normálu není jednoduchý. „Vezměte si, že jste zvyklý půl nebo tři čtvrtě roku být doma a najednou si všichni musí znovu začít zvykat na tréninky. Tým měl něco zažité, třeba herní systém a ti kluci najednou úplně upadli. U někoho jde o fyzičku, jiný má problém při práci s balonem. Je to demotivační pro hráče, ale i pro trenéry,“ vysvětlil.

Tak daleko, že by chtěl dá fotbalu sbohem, ovšem Burian nedošel. „Říkal jsem si, zda neskončit, ale na druhou stranu, co bych dělal doma, jsem raději mezi lidmi. Člověk chce hrát fotbal, nechce sedět doma, to je opět stejné pro hráče i trenéry,“ usmíval se.

Jeho svěřenci přijali rozhodnutí o předčasném konci sezony různě.

„U některých bylo patrné zklamání, jiní to přijali v klidu. Horší je současný stav pro starší kluky. Půlroku netrénujete, pak musíte znovu začít, připravujete se, přitom nevíte, zda se začne opět hrát. Je to pořád dokola a na konci tunelu není vidět světlo. Uvidíme, jak to bude na podzim,“ přemítal.

S klasickými tréninky v Křižanově ještě nezačali. „Chodíme si jen zahrát fotbálek, podle toho, jak kluci mohou. Přípravu začneme až v červnu, tedy od příštího týdne. V ní pak pojedeme bez přestávky až do začátku dalšího ročníku,“ nastínil.

Ani dovolené by tento plán neměli narušit. „Pokud holt někdo odjede, tak nějakou část přípravy vynechá, s tím se nedá nic dělat,“ sdělil.

Kádr z uplynulé sezony by měl v Křižanově zůstat pohromadě. „S hráči jsem v pravidelném kontaktu a nevím o nikom, kdo by snad chtěl končit. Počítám tedy se těmi sedmnácti kluky, které jsem měl k dispozici vloni,“ potvrdil.

O ambicích pro další sezonu zatím nechtěl příliš hovořit. „Možná se budu opakovat, ale stále tvrdím, že okresní přebor je hodně vyrovnaný, každý zde může porazit každého. Opět zde bude čtyři až pět mančaftů, které budou bojovat o špici. Vedle nás celky Borů, Bobrové, Radostína a Rozsoch. Ale vyskočit může i někdo úplně jiný,“ komentoval.

Spadnout do průměru ovšem v Křižanově rozhodně nechtějí. „Budeme se chtít znovu prát o špičku. Uvidíme, třeba nám to už s postupme do třetice vyjde,“ usmál se Burian.