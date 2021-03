Loňský ročník nejprve odložili, poté bez náhrady zrušili. Podobný scénář se bohužel v případě La Bomba cupu, dubnového turnaje v malé kopané, může opakovat také letos. „Počítáme se všemi variantami,“ sdělil hlavní pořadatel turnaje ve Žďáře nad Sázavou Petr Drejček.

V dubnu roku 2019 se na umělé trávě v areálu 2. Základní školy ve Žďáře odehrál jubilejní 25. ročník La Bomba cupu. Na něj se loni ze známých důvodů nemohlo navázat. „Nejprve jsme je jej odložili. Náhradní termín jsme ovšem nenašli, hrát v létě na umělé trávě by nemělo smysl,“ vzpomínal.

Letošní ročník zatím přesné datum nemá. „Turnaj se pokaždé uskutečnil týden před startem jarní části Žďárské ligy malé kopané (ŽLMK). Tedy poslední dubnovou sobotu. Nyní čekáme až na případné rozvolnění současného lockdownu, poté bychom jej uspořádali,“ přiznal.

Hodně spoléhá na očkování proti covidu-19. „Třeba by mohlo pomoci. Věřím také, že venkovní sporty by mohly být povoleny. Pak by ještě záleželo na naší domluvě s vedením ŽLMK,“ naznačil.

Turnaj bývá právě pro účastníky této soutěže generálkou po zimní pauze, i jim by tedy přišel vhod. „Hráči těchto týmů se jdou na turnaj pokaždé „oťuknout“. Záleží ale také na velkém fotbalu,“ dodal Drejček.