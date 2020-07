Právě až do zmíněného data Jaroslav Beneš věřil, že se jarní odvety rozjedou. Dlouhého volna však dokázal využít. „Dodělal jsem některé resty, udělal si trošku pořádek ve věcech, ale samozřejmě to pro mě byl o víkendech velký nezvyk. Na druhou stranu jsem si také odpočinul, ale nyní už jsem nedočkavý, až to všechno znovu začne,“ přiznal.

Jarní bitvy v okresních soutěžích mužů přitom letos slibovaly napínavé boje. „Celý ročník se anuloval, žádný klub nepostoupil, ale ani nesestoupil. Je trošku škoda, že se nehrálo. Prakticky ve všech čtyřech mužských soutěžích to mělo mít náboj, mohlo to být drama až do závěrečného kola,“ potvrdil.

Nad loňským ročníkem už se ale uzavřela voda, což se potvrdí druhý červencový pátek. To proběhne losovací aktiv soutěžního ročníku 2020/2021.

Do něj se mohly všechny kluby se svými družstvy nahlásit do stejné soutěže, v níž působily v předcházející sezoně. „Až na jedinou výjimku toho také využily. Pouze ve 4. třídě mužů skončilo Olší nad Oslavou. Už loni měl tento klub problémy s tím, aby dal mančaft dohromady, letos se zde bohužel rozhodli působení týmu ukončit,“ vysvětlil.

I v nadcházejícím ročníku ale bude mít nejnižší okresní soutěž, v kuloárech nazývaná „ligou pralesa“, ve žďárském okrese dvě skupiny. „Já jim říkám Sever a Jih. Hlavní důvod jejího dělení je prostý, co nejmenší dojíždění k venkovním zápasům,“ doplnil.

Případné obavy z toho, aby v mužských soutěžích neskončily i další kluby, se naštěstí nenaplnily. Radost ovšem vedení okresního svazu dělají solidně naplněné soutěže mládeže. „Na mládež můžeme být v našem okrese pyšní. V kategorii starších žáků máme rovný tucet mužstev, v dorostu, kde je situace nejobtížnější, jich máme solidních sedm,“ lebedil si.

K tématu mládeže pak předseda OFS pokračoval. „Na Pelhřimovsku okresní přebor dorostu vůbec nemají, okresy Třebíč a Jihlava hrají dohromady a Havlíčkův Brod jen v nižším počtu hráčů. Musím klubům poděkovat, je to skvělý výsledek, navíc jich ještě více než deset působí v krajských a republikových soutěžích dorostu.“

Podobně jako hráči a funkcionáři si od fotbalu na jaře odpočinuli také rozhodčí. „Pro ně máme na poslední červencový den připravený seminář. Asi jej ale uděláme trošku jinak, aby to kluky bavilo. Zaměříme se na pohyb po hrací ploše, spolupráci s asistenty, aby to nebylo jen o psaní testů a hodnocení u videa,“ naznačil.

Daleko horší je neustálý nedostatek mužů v černém. „Zkoušíme dělat nábory, ale je to hodně složité. Když už se nám podaří dva nové získat, tak nám další tři skončí. Aktuálně máme rozhodčích necelou třicítku, což je na okres málo,“ kabonil se.

Nový ročník bude tradičně zahájen o druhém srpnovém víkendu. Fotbalový podzim by se měl v okrese Žďár nad Sázavou dohrát na začátku listopadu. „Věřím, že se vše kompletně odehraje, že nás druhá vlna covidu nepostihne. Pokud by to ale přišlo, rozhodovat bude opět někdo jiný než fotbalisté. Raději o tom ale nechci uvažovat. Snad už jsme z nejhoršího venku a vrátíme se do našich normálních kolejí,“ vyjádřil své přání Jaroslav Beneš.