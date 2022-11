Sám se trefil postupně ve druhé, devětačtyřicáté, jedenapadesáté a třiašedesáté minutě. „Tři čtyři góly padly po opravdu pohledných akcích, ani jeden z těch mých mezi ně nepatřil,“ říkal kanonýr víkendu.

Nebyl ovšem sám, kdo se trefil v posledním podzimním kole čtyřikrát. Rovněž ve III. třídě zaznamenali čtyři gólové trefy ještě Borek Růžek za pelhřimovský Maraton a plačkovský Petr Vavřička.

Pro Ondřeje Luňáčka to byly vůbec první podzimní góly, za humpolecké céčko nastoupil dokonce poprvé v sezoně. Standardně patří do kádru klubového divizního áčka, za které zasáhl na podzim do jedenácti utkání, v deseti z nich v základní sestavě. Za áčko ale neskóroval ani jednou. „Divize skončila o týden dřív, tak jsem uvítal možnost jít si zahrát za céčko,“ říká dvacetiletý středopolař.

Po derby zněly rozporuplné pocity. Michal bod bral, Šimáček byl hodně naštvaný

V Humpolci kope tři roky, v sedmnácti sem přestoupil z jihlavské Vysočiny, kde s fotbalem začínal. „Pořád z Jihlavy do Humpolce dojíždím. K tomu jsem ještě začal studovat na vysoké škole v Praze, na cestách jsem opravdu hodně,“ doplňuje budoucí ekonom.

Studia mají pochopitelně prioritu, přesto fotbal dál bere hodně vážně. „Ambice nereálné nemám, ale nebránil bych se nabídce do vyšší soutěže. V současnosti bych rád ale pomohl Humpolci k záchraně divize, podzim se nám vůbec nepovedl,“ uvědomuje si Ondřej Luňáček.

V Humpolci je spokojený. „V klubu panují pěkné vztahy, cítím se tady dobře,“ dodává Ondřej Luňáček, jehož konec v jihlavský Vysočině způsobily neshody s trenérem, pod nímž ještě jako dorostenec hrál.

Nejlepší střelec na Pelhřimovsku byl současně také spolu s Františkem Bubnem ze Štoků nejlepším střelcem uplynulého víkendu rovněž v celém kraji. Pro ostatní střelce totiž byly maximem tři vstřelené branky.

KANONÝR DENÍKU - 14. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: František Buben (Štoky B, IV. třída) - 4 branky

JIHLAVSKO: Matyáš Kříž (Stará Říše B, OP) – 3 branky

PELHŘIMOVSKO: Ondřej Luňáček (Humpolec C, IV. třída) – 4 branky

TŘEBÍČSKO: Kamil Svoboda (M. Budějovice, I. B třída) – 3 branky

ŽĎÁRSKO: Karel Jilg (Křoví, III. třída) – 3 branky