Lukáši, jak po letech na tyto časy, tedy působení v Blšanech, Kladně a pražské Dukle, vzpomínáte?

Určitě to byl jiný život. Říkám si, že kdybych byl důraznější a průbojnější, mohl jsem se dostat i výš. Na druhou stranu jsem pak vystudoval vysokou školu, vrátil se zpátky domů, do života, kam jsem chtěl… Jsem spokojený s tím, že žiji „normální život“. Je úplně jiný, mám větší rozhled. Život fotbalisty se točí jen kolem fotbalu.

Co si z této doby hlavně vybavíte?

Asi velké zápasy u zvučných soupeřů. Tedy na Spartě, na Baníku, kdy jsem v sezoně, kdy udělal titul, dal před plnými Bazaly můj jediný gól v první lize. Vedli jsme tam 2:0, ale nakonec prohráli 2:5. Ty pocity, když se hrálo před plnými tribunami, byly parádní.

Hodně lidí vidí jen to pozlátko života profesionálního fotbalisty. Jaká je ale realita?

Kdo to nezažil, tak si neuvědomuje, co všechno to obnáší. Tréninky, hlídání stravy, odpočinek, nutná relaxace, je toho fakt hodně.

Zmínil jste, že se dalo jít i výše. Udělal byste zpětně něco jinak?

Chleba se lámal, když v Blšanech začaly problémy. Tam jsem asi potřeboval mít za sebou lepšího manažera, který by mi našel klub, kde bych mohl ještě růst. Ničeho nelituji, ale to byl zlom, kdy jsem ještě mohl jít výše.

Asi mi potvrdíte, že na nejvyšší úrovni je výhodou, když je člověk tak trošku egoista?

Ano. Ti, kdo to mají v sobě, takoví ti rafani, to mají jednodušší. Záleží na prostředí okolo člověka, velký vliv mají i trenéři mládeže. Zpětně bych asi spoustu věcí udělal jinak.

Bylo vaše rozhodnutí, v pětadvaceti letech to na profi úrovni zabalit, dlouho zvažované?

Asi to k tomu tak nějak spělo. V tom roce 2008 jsem se vrátil na Kladno, trénoval s béčkem, ale neměl žádný výhled. Přes hlavu už mi přerůstalo neustálé stěhování a dojíždění. Navíc jsem byl od patnácti let z domu. Táhlo mě to zpět, chtěl jsem se vrátit tam, kde mám kamarády, rodinu, už jsem chtěl mít nablízku své známé.

Kam jste se poté vrhl v profesní kariéře?

Vystudoval jsem na univerzitě v Brně sportovní management. Přitom jsem dělal v zahradní firmě u mého kamaráda. Pak jsem ještě na nějakou chvíli odjel studovat do Německa. Poté už jsem ale nastoupil do rodinné firmy v Radešínské Svratce, která podniká v zemědělství, v níž mám na starosti investice.

Z Dukly jste přestoupil do Vrchoviny, kterou se podařilo z podpalubí krajského přeboru vytáhnout až do třetí ligy. Opět je na co vzpomínat, že?

Určitě, byly to krásné momenty, hlavně ty postupy v kolektivu kamarádů. Je to hezké období, které si opravdu užívám.

Jak moc změnila váš pohled na fotbal rodina, kterou máte?

Kdo to zažil, potvrdí, že rodina je na prvním místě. Mám štěstí, že to doma dokážeme skloubit. Čas na fotbal si tak najdu a pořád mě baví.