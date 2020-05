Za současného stavu by bylo možné pořádat sportovní akce s omezením počtu účastníků do sta osob. V případě malé kopané, kdy jeden tým tvoří zpravidla sedm až osm hráčů, to znamená kapacitu turnaje omezit na deset družstev. Je totiž třeba počítat také s pořadatelskou službou a diváky.

Jeden z tradičních turnajů se letos určitě neuskuteční. Důvod však není epidemiologického rázu. „Provádíme rekonstrukci našeho sportovního areálu, na němž by mělo vyrůst víceúčelové hřiště pro děti,“ vysvětlil Michal Klement, hlavní pořadatel turnaje O pohár starosty. Ten loni v Radňovicích na Novoměstsku napsal jubilejní, dvacátou kapitolu.

S dalším ročníkem ovšem už nyní počítají. „Rozhodně ale bude menší, než v předchozích letech. Z původních tří hřišť totiž jedno určitě zabere nové dětské hřiště,“ doplnil Klement.

To v Nové Vsi u Nového Města na Moravě by se na začátku července hrát mělo. Po deseti ročnících Ofsajd cupu zde loni s velkým úspěchem proběhla premiéra Agrostroj cupu. „Už máme i termín, hrát by se mělo v sobotu čtvrtého července. Budeme se řídit podle aktuální situace. Pokud zůstane v platnosti současné omezení, bude holt na turnaji méně týmů než loňských šestnáct,“ sdělil za pořadatele Jan Šandera.

Nejdelší tradici v bývalém žďárském okrese má turnaj ve Skleném nad Oslavou.

Vždyť zde by se měl v neděli 5. července uskutečnit již pětačtyřicátý ročník Sklenského poháru! „Asi jako všichni ostatní, i my čekáme, co bude. Pokud bychom turnaj nemohli uskutečnit na začátku prázdnin, přesunuli bychom jej na podzimní termín. V žádném případě jej nechceme přerušit,“ potvrdil Josef Bajer, který stojí u pořadatelství Sklenského poháru od prvního ročníku.

Tomu současný stav lehce naboural plány. V souvislosti s půlkulatým výročím poháru chystal totiž větší oslavy. „Plánovali jsme oslovit vítěze všech předchozích ročníků a připravit i nějaký bohatší společenský program. Současná situace s tím však hodně zamávala, necháme to tak až na příští rok.“

Jedné novinky si účastníci letošního ročníku budou moci všimnout. „Nechali jsme vyrobit nový podstavec na pohár, protože všech čtyřiačtyřicet štítků už bylo zaplněno. Pokud nepřijde nějaká nová krize, odehrajeme turnaj v červenci, třeba jen s pár mužstvy. Podobné to bylo i loni, a všichni si to pochvalovali,“ všiml si Bajer.

Také dlouhou tradici, byť ne takovou, jako Sklenský pohár, má Grand cup v Bohdalci. V červenci by se měl uskutečnit už jeho devětadvacátý díl. „Předběžným termínem je sobota osmnáctého července. To by se měl turnaj v každém případě uskutečnit, ale nad jeho podobou ještě váháme,“ nastínil vedoucí pořadatelského týmu Grand cupu Bořivoj Skryja.

Klíčovým faktorem bude skutečnost, zda česká vláda zvýší číslo počtu osob, které se sportovní akce mohou účastnit. „Pokud se nic nezmění, bude pro nás jednodušší provést změnu. Hrálo by se na větším hřišti s více hráči v poli. V podstatě na rozměrech žákovského fotbalového utkání, od vápna k vápnu. A pozvali bychom jen pět či šest mužstev,“ vysvětlil Skryja.

Zřejmě by se částečně měnil také název tohoto klání: „Jednalo by se přece o premiérový ročník úplně nového turnaje. Uvidíme, jak se situace vyvine. Definitivní rozhodnutí padne do konce května.“