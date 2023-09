Utkání v Křižanově bylo od začátku provázeno zajímavými událostmi. „Začínali jsme v deseti, protože se nám zpozdil hráč. Ten nastoupil někdy v páté minutě a po dvaceti minutách šel ven, protože se nepohodl s rozhodčím,“ ohlíží se za utkáním Ostrýž.

Tomu ke střeleckému výkonu pomohl i další odliv hráčů do šaten. „V Křižanově je velké hřiště, takže tam bylo hodně placu,“ usmívá se věchnovský kanonýr. „Zvlášť když jsme dohrávali v devíti a oni v deseti. Bylo tam dost volno.“

Překvapivý lídr? Naše práce začíná přinášet ovoce, těší kamenického šéfa Tesaře

Přesto jsou čtyři branky v utkání výborný počin. „Je to náš největší kanonýr. Hodně příležitostí však také nedá. Musím ale uznat, že teď mu to docela lepí,“ cení si svého pokladu v sestavě předseda a trenér klubu František Smolík.

Ostrýž je bezkonkurenčně v čele žebříčků střelců soutěže. „Když pominu žákovský věk, nejlepšího střelce už jsem dvakrát vyhrál,“ vzpomíná třicetiletý útočník. „Jednou v pralese a jednou ve třetí třídě. Už jsem starší, kila naskákala, takže už to není úplně ono. Ale většinou okolo dvaceti gólů za sezónu dám. Ale je pravda, že letos se mi střelecky daří hodně. Takže si myslím, že víc šance proměňuju než pálím.“

Jeho kvarteto zásahů bylo rozdílných: „Jeden byl po úniku, druhý byl střelou za vápnem a dva z dorážky na malém vápně.“

Kauza Košetice. Měli jsme marodku, zní z klubu. Důvod byl jiný, odpovídá Světlá

Pohled na sestavu Věchnova nabízí velký věkový rozptyl hráčů. „Dříve byl náš tým starší. Nyní přišli kluci z dorostu, takže teď máme kádr tak půl na půl. Ale jelikož nemáme ani žáky, ani dorost, není už kde moc brát,“ zamýšlí se Ostrýž. „Je to asi otázka času, jak dlouho se ještě bude u nás hrát. Když to vidím v okolí - Jívoví šlo dolů, Sněžné to zrušilo…“

Střelecký plán pro sezónu si Ondřej Ostrýž nenachystal. „Žádné cíle jsem si nikdy nedával. Já to hraju s kamarádama, pak jdeme na pivo a je nám fajn. Je to opravdu takový vesnický sport pro zábavu a pro žízeň,“ uzavírá své povedené víkendové představení.