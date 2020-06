Nakonec ale bylo všechno jinak. „Je to škoda, ale nijak zvlášť jsme to nerozebírali,“ řekl trenér Křižanova Aleš Burian.

Celou situaci bral s velkým nadhledem. „Větším zklamáním by pro nás bylo, pokud by se hrálo a dopadlo to ještě hůře. Tedy tím, že bychom nepostoupili. Kdežto s touto situací se prostě nedalo nic dělat,“ vysvětloval.

Navíc se nejednalo pouze o soutěže v Česku. „Když už se to takhle vyvinulo po celé Evropě, nedalo se s tím nic dělat. Řešila se pouze otázka, zda se sezona dohraje. Ale to by na druhou stranu znamenalo, že by všichni byli bez letní přestávky,“ zdůraznil.

Ani reakce jeho svěřenců nebyly nikterak negativní, jak by se dalo očekávat. „Jen jsme si řekli, že jsme vyhráli půlsezonu a dál už to nerozebírali. Naštvání či apatie ze strany hráčů určitě nezavládly,“ těšilo kouče Křižanova.

Úspěšný kádr z uplynulého ročníku by měl zůstat pohromadě. „Odchody nejsou, nikoho nového brát také nebudeme. Už loni jsme do týmu vzali dva šikovné kluky z dorostu, kteří s námi budou pokračovat dál,“ naznačil.

S tréninkem v Křižanově opět začali až v červnu. „Chtěli jsme také sehrát přípravný zápas s Hamry nad Sázavou, ale kvůli silnému dešti jsme jej museli zrušit. Tři přípravné duely máme domluvené na přelom července a srpna,“ sdělil.

Důvod pozdějšího začátku společných tréninků je prostý. V Křižanově plynule přejdou do další sezony. „Vím, že některé týmy si berou přestávku. Já ale nechci, vzhledem k tomu, že se netrénovalo tři měsíce, aby kluci zaháleli,“ komentoval.

Soupeři pro přípravné zápasy slibují kvalitu. „Všechny tři celky by nás měly dostatečně prověřit. Pokaždé totiž půjde o soupeře z nižších krajských soutěží,“ pochvaloval si.

Pouhých deset inkasovaných branek v průběhu loňského podzimu svědčí o výborné defenzivě klubu z Velkomeziříčska. Směrem dopředu už to ale bylo horší. „My nemáme problém, pokud proti nám hraje soupeř otevřeně. Spíše je pro nás nepříjemné, když někdo brání na vlastní šestnáctce. Na tom chceme přes léto zapracovat,“ přiznal.

Opřít se ale lídr loňské nedohrané sezony může o standardní situace. „Ty nám docela vychází. Teď se musíme vrhnout především na postupný útok. Kolikrát je to od nás nepřipravené a uspěchané,“ kabonil se.

A jak se na hráčích projevila dlouhá přestávka? „Na některých hráčích byla pauza vidět docela dost. Jiní naopak chodili běhat, ti fyzičku tolik neztratili. Horší to bylo s balonem, ten chyběl všem,“ všiml si.

K tomu se přidává ještě jedna skutečnost. „Na hlavním hřišti nyní provádíme rekonstrukci hrací plochy. Proto trénujeme na vedlejším hřišti, jehož kvalita není nic extra. To se na práci hráčů s balonem také projevuje.“

O postup do krajské 1. B třídy, z níž sestoupili před šesti lety, se v Křižanově hodlají poprat v nadcházejícím ročníku. „To bychom určitě chtěli, ale víte, jak to je. Jeden rok se daří, ten další to však může být úplně jinak. Záleží na losu, na tom, jak mužstvu vyjde začátek soutěže… Svoji roli prostě hraje spousta faktorů,“ připomněl.

Role postupového aspiranta nebývá jednoduchá. K tomu je navíc nutno připočíst konkurenci dalších ambiciózních klubů. „V přeboru jsou další tři nebo čtyři kvalitní mančafty. Loni třeba jela na vlně euforie po postupu z třetí třídy Osová Bítýška. Určitě vyskočit může Křoví, u nich záleží na hráčích z Brna. Nenápadným týmem, který umí zahrát, je Dolní Rožínka, to samé platí také o Rozsochách. Uvidíme, co udělá odchod záložníka Malého s Bobrovou. Rozhodne aktuální forma, ale také to, kdo jak posílí,“ dodal Burian.