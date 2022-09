V první lize tak bude opět působit devět mužstev, ve druhé o tři méně. „Hrací systém první ligy bude stejný jako před rokem. Po dvoukolové základní části si to první pětka rozdá o titul. Poslední čtyři týmy naopak bude čekat boj o záchranu," nastínil.

Druhá liga se bude letos hrát čtyřkolově. „Přímý postup do první ligy si zajistí pouze její vítěz. Celek na druhém místě si zahraje baráž s mužstvy z první ligy, které skončí na sedmém a osmém místě," dodal Němec.

1. LIGA

1. kolo: Radox - Here for beer (8.00), BKS - Dipar (9.00), Radox - Benjamin (9.00), Svratka - BKS (10.00), Here for beer - Benjamin (10.00), Alko - Sosáci (11.00), Svratka - Dipar (11.00), Sosáci - La Bomba (12.00), Alko - La Bomba (13.00).



2. LIGA

2. kolo: Orel - Bažanti (8.00), Bažanti - Trump (9.00), Orel - Trump (10.00), Autobus - Žabanti (11.00), Žabanti - Akademici (12.00), Autobus - Akademici (13.00).