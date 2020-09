Kdo čekal vyrovnanou bitvu, ten se hrubě zmýlil. Kozlové potvrdili vynikají formu zkraje sezony a obhájce zdolali tenisovým výsledkem 6:2.

Hned za tuto dvojici se v tabulce posunulo Alko. „To už třetí zápas po sobě udrželo čisté konto. Po dvou hubených sobotních výhrách pak poskočilo na bronzovou příčku,“ všiml si člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Překvapení kola se událo na úkor Sosáků. „Ti i přes poměrně silnou sestavu nestačili na tým Diparu a těsně mu podlehli,“ komentoval.

Ve třetím kole druhé ligy poprvé narazila La Bomba. Lídr tabulky až nečekaně vysoko podlehl Autobus clubu.

Na druhé místo se vyšvihl tým Here for beer. „Ten po úvodním nulovém kole čtyřikrát v řadě vyhrál a vrátil se do hry o špičku tabulky,“ poznamenal Němec.

Magnetem sobotního čtvrtého kola bude souboj dvou tradičních rivalů nejvyšší soutěže. Obhajující Benjamin vyzve BKS.

1. LIGA

3. kolo: Mičégo Svratka – BKS 2:4, FC Radox – Sosáci 2:10, Mičégo Svratka – Alko 0:2, FC Radox – Dipar CF 2:0, Alko – BKS 1:0, Dipar CF – Sosáci 4:3, FC Benjamin – Kozel Team 2:6, FC Benjamin – FC Žabanti 8:1, Kozel Team – FC Žabanti 6:2.



1. Kozel Team 6 6 0 0 38:13 18

2. Benjamin 6 4 0 2 30:18 12

3. Alko 6 4 0 2 15:10 12

4. Svratka 6 3 0 3 21:16 9

5. Sosáci 6 3 0 3 19:14 9

6. BKS 6 3 0 3 18:14 9

7. Dipar 6 3 0 3 13:18 9

8. Radox 6 1 0 5 12:40 3

9. Žabanti 6 0 0 6 5:28 0

2. LIGA

3. kolo: Here for beer – Světnov 5:2, Křižánky – Akademici 0:0, Here for beer – Trump 5:0, Křižánky – Orel 2:1, Trump – Světnov 2:8, Orel – Akademici 1:4, La Bomba – Buldok 6:3, La Bomba– Autobus 2:8, Buldok – Autobus 1:6.



1. La Bomba 6 5 0 1 26:13 15

2. Here for beer 6 4 0 2 19:20 12

3. Akademici 6 3 2 1 15:8 11

4. Světnov 6 3 1 2 20:14 10

5. Křižánky 6 3 1 2 16:11 10

6. Orel 6 3 0 3 22:14 9

7. Autobus 6 3 0 3 21:19 9

8. Buldok 6 1 0 5 22:28 3

9. Trump 6 0 0 6 8:42 0

Program 4. kola Žďárské ligy malé kopané (sobota 26. září):

1. LIGA: Svratka – Sosáci (8.00), Kozel Team – Sosáci (9.00), Svratka – Kozel Team (10.00), Benjamin – BKS (11.00), Radox – Alko (11.00), Dipar – BKS (12.00), Radox – Žabanti (12.00), Benjamin – Dipar (13.00), Alko – Žabanti (13.00).



2. LIGA: Here for Beer – Akadamici (8.00), Křižánky – Trump (8.00), Buldok -Akademici (9.00), Křižánky – Autobus (9.00), Here for Beer – Buldok (10.00), Trump – Autobus (10.00), La Bomba – Světnov (11.00), Orel – Světnov (12.00), La Bomba – Orel (13.00). Vše sportovní areál 2. ZŠ Žďár nad Sázavou.