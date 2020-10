V první lize dotáhl vedoucí Kozel Team svoji spanilou jízdu. V sobotu podruhé v ročníku porazil své, před tímto kolem, nejbližší pronásledovatele, celky Alka i Diparu. „Kozlům nahrál také nerozhodný výsledek těchto mužstev v jejich vzájemném souboji. Na čele tabulky tak už má velice luxusní náskok,“ zdůraznil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Zaváhání druhého a třetího v pořadí dokázaly využít týmy Benjaminu a BKS, které obě svá utkání vyhrály. „V utkání proti Žabantům se v dresu BKS blýskl hattrickem nestárnoucí matador Lubomír Gonda, který nastoupil ve všech pětatřiceti ročnících Žďárské ligy malé kopané,“ ocenil jeho výkon Němec.

Žabanti se ale na závěr podzimu přece jen dočkali zisku prvního bodu, když nepříznivý stav 1:3 proti Sosákům dokázali dotáhnout k nerozhodnému výsledku.

Velice důležitou výhru zaznamenat i celek Radoxu, když dokázal porazit Svratku. „Ta zaznamenala šestou prohru v řade a propadla se po úspěšném začátku na předposlední místo,“ všiml si.

Tabulka se tak po pátém kole základní části zformovala podle papírových předpokladů. „Její čelo okupují favorité, ovšem většina s velkým odstupem na suverénní tým Kozlů. Doufám, že o první pětku, ale i ostatní místa se na jaře svede tuhý boj,“ přiznal.

Druhé lize stále vévodí La Bomba, která ale nevyužila velkou šanci odskočit svým pronásledovatelům. „Po prohře s Here for beer se právě tento mančaft v tabulce dotáhl už jen na rozdíl tří bodů na první místo. To je jediné přímo postupové do elitní soutěže,“ vysvětlil.

Klopýtly také týmy Akademiků a Autobusu, které zaznamenaly po jedné prohře. Bez bodu tak v celé lize zůstává pouze mužstvo Trump.

Žďárská liga se nyní uložila k zimnímu spánku. „Pokud to bude možné, opět začneme v květnu příštího roku,“ nastínil Němec.

1. LIGA

5. kolo: Svratka – Benjamin 1:4, Žabanti – BKS 3:9, Benjamin – Radox 6:2, Sosáci – BKS 3:6, Svratka – Radox 2:5, Žabanti – Sosáci 3:3, Dipar – Alko 3:3, Alko – Kozel Team 1:4, Dipar – Kozel Team 1:3.



1. Kozel Team 10 10 0 0 55:18 30

2. Benjamin 10 6 0 4 43:27 18

3. BKS 10 6 0 4 38:25 18

4. Alko 10 5 2 3 22:19 17

5. Dipar 10 5 1 4 23:27 16

6. Sosáci 10 4 1 5 30:29 13

7. Radox 10 3 1 6 22:50 10

8. Svratka 10 3 0 7 28:35 9

9. Žabanti 10 0 1 9 13:44 1



Nejlepší střelci: 23 – Marek Houba (Kozel Team), 11 – Petr Štěpánek (Radox), 10 – Pavel Novotný, Miloslav Kotík (oba Benjamin), Michal Mazel (Kozel Team), Tomáš Solnička (Svratka), Jiří Veselský (BKS).

2. LIGA

5. kolo: Here for beer – La Bomba 3:2, Orel – Trump 5:1, La Bomba – Křižánky 4:2, Trump – Buldok 3:4, Here for beer – Křižánky 4:2, Orel – Buldok 2:2, Autobus – Světnov 5:1, Akademici – Světnov 0:2, Autobus – Akademici 3:4.



1. La Bomba 10 8 0 2 39:22 24

2. Here for beer 10 7 0 3 29:31 21

3. Akademici 10 6 2 2 30:13 20

4. Autobus 10 6 0 4 38:27 18

5. Orel 10 5 1 4 34:21 16

6. Světnov 10 4 1 5 25:25 13

7. Křižánky 10 4 1 5 24:24 13

8. Buldok 10 2 1 7 30:42 7

9. Trump 10 0 0 10 16:60 0



Nejlepší střelci: 18 – Pavel Hron ml. (La Bomba), 11 – Hynek Kura (Buldok), Maksym Vasenin (Trump), 10 – Petr Beneš (La Bomba).