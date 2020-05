V první lize se hned na úvod odehrál šlágr kola. V něm Benjamin vyzval devět zápasů neporažený celek BKS. Stejně jako na podzim jej i nyní zdolal a uštědřil tak svému největšímu konkurentovi v boji o titul druhou letošní porážku.

Na důležitou výhru však Benjamin nedokázal navázat a v souboji se Sosáky ztratil po remíze 2:2 důležité dva body.

Na velké problémy si zadělal obhájce titulu. Kozel Team o víkendu nejprve zdolal Dipar 3:2, poté ale podlehl 2:5 Alku.

Ani tři body však Kozlům nebyly přány. „Po odehrání obou zápasů byl v sestavě obhájce titulu zjištěn hráč, který nastoupil „na černo“. Dle pravidel Žďárské ligy nemohlo následovat nic jiného než dvojnásobná kontumace,“ sdělil člen štábu ŽLMK Martin Němec.

Kromě horší výchozí pozice v boji o obhajobu titulu si Kozlové také značně uškodili ve skóre. To by v případě bodové rovnosti mohlo hrát roli.

V úvodním jarním kole si výrazně pomohla La Bomba. „Ta potvrdila svoji pověst protřelého týmu a plným bodovým ziskem se odpoutala od sestupových vod,“ všiml si Němec.

Bodovaly však i další celky ze spodku tabulky, navíc poslední Radox zahájí jaro až v dalším kole. O záchranu se tak svede perný boj.

Ještě jednu zajímavost přinesl jarní start ligy malé kopané. „Díky současné situaci jsou hráči bez velkého fotbalu. To se v sobotu okamžitě projevilo na šířce i výrazně zvýšené kvalitě většiny mančaftů. Pokud to bude dál pokračovat, máme se rozhodně na co těšit,“ poznamenal.

Druhá liga zahájila své boje bez podzimního půlmistra. „Akademici totiž ze soutěže odstoupili. Druhá liga se tak bude dohrává pouze v sedmi týmech,“ potvrdil.

To s sebou přineslo také změnu herního systému soutěže. „Po rozhodnutí dokončit ročník jsme s touto variantou museli počítat. Zrušili jsme proto nadstavbu a týmy si to ve druhé lize ještě jednou rozdají každý s každým.“

Druhým jarním kolem bude Žďárská liga malé kopané pokračovat poslední květnovou sobotu. „Nyní již v normálním režimu a s minimálním omezením,“ pousmál se Němec.

1. LIGA

Výsledky 7. kola: Dipar – BKS 1:8, Dipar – Kozel Team 5:0 kont., BKS – Benjamin 3:5, Alko – Kozel Team 5:0 kont., Sosáci – Benjamin 2:2, Alko – Kentauři 5:1, Sosáci – Autobus 1:1, La Bomba – Svratka 1:0, Autobus – La Bomba 1:3, Svratka – Kentauři 6:7.

1. Benjamin 12 10 1 1 62:23 31

2. BKS 12 10 0 2 74:32 30

3. Kozel Team 12 9 0 3 49:23 27

4. Dipar 12 7 1 4 37:33 22

5. Alko 12 6 1 5 42:25 19

6. Svratka 12 5 0 7 38:48 15

7. Sosáci 12 3 3 6 40:34 12

8. La Bomba 12 3 2 7 21:56 11

9. Kentauři 12 2 3 7 23:43 9

10. Autobus 12 1 4 7 27:65 7

11. Radox 10 1 1 8 33:64 4

2. LIGA

Výsledky 6. kola: Buldok – Žabanti 0:4, Světnov – Orel 1:4, Křižánky – Světnov 5:2, Trump – Here for beer 1:5, Trump – Křižánky 1:4, Here for beer– Buldok 2:5.

1. Žabanti 12 8 1 3 38:25 25

2. Křižánky 12 8 0 4 38:31 24

3. Orel 12 8 0 4 38:25 24

4. Světnov 12 4 1 7 35:42 13

5. Buldok 12 4 1 7 25:38 13

6. Here for beer 12 4 0 8 32:36 12

7. Trump 12 3 1 8 28:43 10

Program dalšího kola (sobota 30. května, areál 2. ZŠ Žďár n. S.):

1. liga: Dipar – Autobus (8.00), Radox – Benjamin (8.00), Autobus – Kentauři (9.00), Radox – Svratka (9.00), Dipar – Kentauři (10.00), Benjamin – Svratka (10.00), Sosáci – Alko (11.00), Sosáci – BKS (12.00), Alko – BKS (13.00).

2. liga: Botafogo Křižánky – Žabanti (9.00), Orel – Žabanti (10.00), Here for beer – Orel (11.00), FC Trump – Buldok (12.00), AC Světnov – Here for beer (12.00), FC Trump – AC Světnov (13.00).