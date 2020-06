Ačkoliv se utkal s posledními dvěma celky tabulky, v zápase s Radoxem zachraňoval výhru až v samotném závěru. „S mužstvem Autobusu už ale Kozlíci neměli sebemenší problém a vysoko vyhráli,“ komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Dvě výhry slavili také hráči Alka, kteří uzavírají pomyslnou první polovinu tabulky. Ta už výrazně odskočila zbytku pelotonu.

Naopak matné výkony dál předvádí tým Svratky a jeho jarní krize nebere konce. „Jeho hráči jako jediní nezaznamenali na jaře ani bod. To už se začíná projevovat i v tabulce, kde se jim bodově přibližují týmy z jejího spodku,“ všiml si člen řídícího štábu.

V přímém souboji o černého Petra si to rozdaly celky Radoxu a Autobus clubu. Stejně jako na podzim se i tentokrát radovali hráči prvně jmenovaného mužstva a přenechali Autobusu poslední místo v tabulce.

Druhá liga v sobotu zahájila již třetí vzájemné zápasy tohoto ročníku. A o překvapení nebyla nouze, když klopýtla všechna tři vedoucí mužstva.

Vedoucí Žabanti uhráli pouze dva nerozhodné výsledky, druhý Orel pak senzačně prohrál s posledním týmem soutěže.

Třetí Křižánky si v tomto kole dokonce nepřipsaly ani bod! „Náskok této trojice je však poměrně výrazný. O medailových pozicích zřejmě rozhodne až závěrečné kolo, v němž se celá vedoucí trojice střetně navzájem mezi sebou,“ přidal svůj postřeh Martin Němec.

1. LIGA

Výsledky 9. kola: Dipar – Svratka 3:1, Alko – Svratka 8:1, Dipar – Alko 2:4, Sosáci – Kentauři 3:0, La Bomba – Kentauři 3:1, Sosáci – La Bomba 2:2, Autobus – Radox 2:4, Radox – Kozel Team 2:3, Autobus – Kozel Team 2:10.

1. Benjamin 14 12 1 1 74:28 37

2. BKS 14 11 0 3 78:36 33

3. Kozel Team 14 11 0 3 62:27 33

4. Dipar 16 10 1 5 53:44 31

5. Alko 16 9 1 6 61:35 28

6. Sosáci 16 5 4 7 51:42 19

7. Svratka 16 5 0 11 45:72 15

8. La Bomba 14 4 3 7 26:59 15

9. Kentauři 16 2 4 10 31:58 10

10. Radox 14 3 1 10 48:77 10

11. Autobus 16 1 5 10 40:91 8

Nejlepší střelci: 27 – D. Havlík (Benjamin), 20 – L. Krbálek (Dipar), 15 – M. Bureš (BKS), 14 – J. Veselský (BKS), D. Zeman (Kozel Team).

2. LIGA

Výsledky 8. kola: Orel – Buldok 4:1, Orel – Trump 0:1, Křižánky – Here for beer 2:6, Žabanti – Here for beer 2:2, Křižánky – Světnov 0:1, Buldok – Trump 6:1, Žabanti – Světnov 2:2.

1. Žabanti 16 10 3 3 51:32 33

2. Orel 16 10 0 6 49:31 30

3. Křižánky 16 9 0 7 45:43 27

4. Světnov 16 6 2 8 48:49 20

5. Buldok 16 6 2 8 39:45 20

6. Here for beer 16 6 1 9 43:46 19

7. Trump 16 4 2 10 34:59 14

Nejlepší střelci: 14 – J. Pálka (Světnov), 12 – A. Stejskal (Here for beer), Z. Blaha (Buldok), 9 – O. Šír (Křižánky), D. Staněk (Žabanti).

Program dalšího kola (sobota 13. června, areál 2. ZŠ Žďár n. S.):

1. liga: Radox – BKS (8.00), Dipar – Benjamin (8.00), BKS – Kentauři (9.00), Benjamin – La Bomba (9.00), Radox – Kentauři (10.00), Dipar – La Bomba (10.00), Sosáci – Kozel Team (11.00), Kozel Team – Svratka (12.00), Sosáci – Svratka (13.00).

2. liga: Orel – Světnov (8.00), Orel – Here for beer (9.00), Světnov – Here for beer (10.00), Žabanti – Trump (11.00), Křižánky – Buldok (11.00), Žabanti – Buldok (12.00), Křižánky – Trump (13.00).