Jaké cestičky osudu přivedly Stanislava Dubna do fotbalového pole? „Začínám přemýšlet o ukončení kariéry,“ netají jedenačtyřicetiletý hráč. „Máme v bráně šikovného kluka, tak většinou, když může, chytá on. On bude určitě chytat i do budoucna, já už ne. Proto jsem se rozhodl, že poslední sezonu v kariéře, nebo jednu z posledních, si zahraji v útoku. Nebo kdekoliv jinde. Hrál jsem i v záloze. A například před týdnem jsem opět chytal.“