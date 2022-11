Stařeč především díky jeho příspěvku odjela domů s vysokou prohrou 0:7. „Pro nás se jednalo o pohodový zápas, který jsme měli pod kontrolou,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý snajpr.

Tomu se říká pořádná smůla. Fotbalisté Humpolce nezvládli ani závěr podzimu

Ten otevřel skóre nedělního duelu už po pár vteřinách hry. „Hned po rozehrávce jsem dostal balon za obranu, který jsem si zpracoval a střelou kolem gólmana otevřel skóre,“ popisoval svoji úvodní trefu Ochrana.

Hattrick stihl během úvodní půlhodiny, čtvrtým gólem minutu před koncem pak skóre uzavřel na konečných 7:0. „Všechny moje góly byly skoro stejné. Dostal jsem velmi dobrou nahrávku a tváří tvář gólmanovi skóroval,“ přiznal.

Vyhlášený snajpr tak má letos na kontě už tucet gólů. „Mohlo jich být i víc, ale čtyři zápasy jsem kvůli zranění musel vynechat. Škoda výpadku, ale i těch dvanáct gólů je slušných,“ neskrýval.

Podzimní klasika na závěr. Fotbalistům Bystřice i Brodu domácí rozlučka nevyšla

Střílet branky v krajské soutěži a okresním přeboru prý není velký rozdíl. „Je to jiné, ale neřekl bych, že by to byl nějaký extrémní rozdíl. Hra je tu rychlejší a týmy jsou víc vyrovnané,“ našel nějaké odlišnosti.

Bory, coby nováček soutěže, navíc pomalu útočí na další postup. „Ani jsme takové výsledky nečekali. Na postup určit nepomýšlíme, chceme hrát klidný střed tabulky,“ dodal Ochrana.

KANONÝR DENÍKU - 13. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Petr Veleta (Hněvkovice, 3. třída) - 5 branek

JIHLAVSKO: František Krupica (Kněžice, okresní přebor) - 3 branky

PELHŘIMOVSKO: Zdenko Rybčák (Pacov B, okresní přebor) - 3 branky

TŘEBÍČSKO: Tomáš Čech (Valeč, 3. třída) - 4 branky

ŽĎÁRSKO: Karel Jilg (Křoví, 3. třída) - 5 branek