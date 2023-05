Duel v Pacově lépe rozehráli domácí, kteří šli v úvodní pětačtyřicetiminutovce třikrát do vedení. Hostující fotbalisté dokázali dvakrát manko srovnat. „Byl to vyrovnaný poločas, ale my jsme dostali docela laciné góly,“ ohlédl se za utkáním Tomáš Obranec.

Podle čtyřgólového kanonýra duelu rozhodl nástup jeho týmu do druhého dějství. „V kabině jsme si řekli, co je potřeba zlepšit a podařil se nám nástup do druhé půle. Dali jsme gól hned asi ve druhé minutě, za dalších pět druhý, a už se to rozjelo,“ vysvětluje Obranec. „Pacovští už potom žádné šance ani neměli. My jsme naopak směrem dopředu potom hráli dobře a možná jsme i mohli dát více branek.“

Pro řečického kanonýra se střelecký účet zastavil na čísle čtyři. Svojí první brankou vyrovnával na 2:2, po přestávce dostal svůj tým poprvé do vedení (4:3), a soupeře dorazil sedmou a osmou brankou celku v závěru duelu. „V této sezoně se mi podařilo dát čtyři góly poprvé. V minulosti jsem jich ale dal i víc. Jestli se nepletu, můj rekord je šest nebo sedm branek,“ pátrá v paměti šestadvacetiletý útočník.

Ten začínal s fotbalem v Pelhřimově. „Hrál jsem tam od mladších žácků,“ vzpomíná dále Obranec. V jeho fotbalovém životopise najdete i kapitolu s názvem FC Vysočina Jihlava. „Za Vysočinu jsem hrál ve starších žácích,“ dodává.

Nyní střílí jako na běžícím pásu góly v pelhřimovském okresním přeboru. Neuvažuje ještě o angažmá ve vyšší soutěži? „Řeším to prakticky každý půlrok,“ připouští Obranec. „Nyní jsem měl problémy se zády. Už je to v pořádku, ale jsem rád, že vlastně mohu vůbec hrát. Třeba se snad ještě nějaká nabídka někam výš naskytne.“