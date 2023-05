Zdroj: is.fotbal.czDva ze čtyř gólů vstřelil ze hry, dva z pokutových kopů. „A obě ty penalty byly na mě,” přidává podrobnosti Němec. „Před první to byl jasný faul, před druhou mě sestřelil jejich gólman. První byla na jistotu, tu druhou jsem mohl dát lépe. Byla až moc k tyči. Ale byl jsem v klidu, protože jsme tušili, že utkání je na dobré cestě.”

Přestože kapitán, po dosažení hattricku ihned čelil tradičním výzvám od spoluhráčů. „Samozřejmě mě hnedka zvali do hospody, abych něco zaplatil, ale žena je proti. Tak jsem musel domů. Však já jim to vrátím na nějaké rozlučce nebo tak nějak,” dušuje se Němec.

Ten má letos parádní střeleckou fazonu a již atakuje třiceti brankovou metu. „Mám dvacet šest gólů,” hlásí hrdě a potvrzuje, že pořadí kanonýrů bedlivě sleduje. „Jasně. Za mnou jsou dva borci s dvaceti góly. Že bych však vysloveně koukal na to, jestli jsem první, to ne. Hlavně chci pomoci mančaftu. Na hřišti třeba i nahrávkou, dát míč pod sebe a podobně. Všichni mi říkají, že mám víc nahrávat, tak se o to snažím. Proto i těch gólů dávám méně,” překvapuje rapotický snajpr.

V červenci oslaví Vlastimil Němec čtyřicáté narozeniny, přesto stále na hřišti prodává své zkušenosti z vrcholové kopané. „Jsem odchovancem Zbrojovky,” prozrazuje. „Hrál jsem za ní od šesté třídy do dorostu. Potom jsem se rozhodl, že skončím s fotbalem. Ale myslím, že jsem měl našlápnuto i do ligy.”

Nadějnou kariéru ale nezbrzdilo jako u řady jiných talentů zranění či nemoc. „Studoval jsem,” vysvětluje. „Takže mě více zajímala škola, potom přišla práce v managementu velké firmy, nějaké stáže v zahraničí… Rozhodl jsem se proto skončit s fotbalem, protože jsem chtěl žít v jiném prostředí.”

V sedmnácti proto skončil ve Zbrojovce s fotbalem, na trávníky se vrátil až ve čtyřiatřiceti: „Opravdu jsem sedmnáct let nehrál fotbal.”

Jeho současnou střeleckou formu nevyužívá A tým, který bojuje v krajském přeboru o záchranu. „Já hraji fotbal bez tréninku, takže za áčko nechodím. Hrál jsem za něj první sezonu, ale teď už ne,” říká Němec, který má však, stejně jako o svém postavení v pořadí střelců, přehled i o výkonech prvního mančaftu klubu.

„Samozřejmě výsledky v přeboru sleduji. Jsou třetí od konce, mají jeden zápas k dobru, fandím jim hodně. Oni nehrají špatně. S prvním či druhým týmem soutěže hrají vyrovnaně, čestné výsledky 2:4 a podobně. Jejich hra ale končí před vápnem,” dodává závěrem Vlastimil Němec.