Byla to jednoznačná záležitost. Fotbalisté béčka Fotbalové školy Třebíč zdolali v 11. kole 4. třídy Radkovice vysoko 10:0. Už před zápasem měli o zvýšenou motivaci postaráno. „Věděli jsme, že dosud vedoucí béčko Dukovan ztratilo body, tudíž jsme se v případě výhry mohli posunout do čela tabulky,“ prozradil útočník Fošky Martin Hynek.

Právě on byl hlavním strůjcem vysoké výhry. Dvěma trefami zápas gólově načal, dalšími dvěma zásahy pak skóre na konečných 10:0 dotvořil. „Hráli jsme naši hru a hlavně dávali góly. Přišlo mi, že hráče Radkovic to od určitého okamžiku ani nebavilo,“ všiml si.

A jak své přesné zásahy viděl? „Třikrát jsem v podstatě dorážel do prázdné branky, tam to bylo především o dobrém náběhu. Při čtvrtém gólu jsem si zpracoval míč, vystřelil jej k tyči a uzavřel skóre,“ usmíval se.

Ačkoliv je mladému forvardovi teprve sedmnáct let, nastupuje výhradně za rezervu třebíčského celku. „Za dorost vůbec nehraji. Dva roky zpátky jsem v mé kategorii skončil, byly tam určité problémy, proto už jsem tam nechtěl nastupovat. Dal jsem se na trénování, proto se mě v klubu po čase zeptali, zda bych nechtěl nastupovat za béčko mužů. Souhlasil jsem a baví mě to,“ potvrdil.

Loni nasázel v soutěži pět branek, za necelý půlrok této sezony má Hynek na kontě už osm přesných tref. „Na deset bych to na podzim rozhodně chtěl dosáhnout. Pokud by se mi za celou sezonu podařilo jich nastřílet dvacet, byl bych určitě spokojený,“ nastínil.

Dalším cílem je pak postup rezervy FŠ Třebíč o patro výš. „Určitě o tom v mužstvu mluvíme, v každém případě je naším cílem postoupit do 3. třídy,“ neskrýval.

Jak již bylo zmíněno, mladý fotbalista se v klubu věnuje trénování mládežnických kategorií. „Vedu děti od dvou do šesti let, tedy nejmladší kategorii. Je to s nimi velká zábava, nejde ani tak o fotbal, jako spíše o různé hry. Pak ještě vedu navazující kategorii U7, kde už je to přece jen trochu více o hraní s míčem,“ popisoval Hynek.