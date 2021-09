V první lize už po dvou kolech není mančaft, který by neztratil ani bod. Šlágrem druhého kola byl duel dosud stoprocentního Alka a BKS. Druzí jmenovaní zvítězili 5:2 a svého sobotního soupeře díky lepšímu skóre vystřídali na čele tabulky.

Naopak se zatím vůbec nedaří jednomu z velkých favoritů. Kozel Team, několikanásobný předchozí vítěz Žďárské ligy, je s pouhými třemi body na předposledním místě tabulky.

Ve druhé lize je jediným celkem soutěže, který ještě neztratil ani bod, suverénní Here for beer. Ten všechna svá dosavadní čtyři utkání pokaždé vyhrál více než čtyřgólovým rozdílem.

1. LIGA

Výsledky 2. kola: Svratka – FC Benjamin 3:5, Kozel Team – Alko 2:4, Svratka – Žabanti 1:1, Kozel Team – BKS 2:5, Benjamin – Žabanti 7:1, Alko – BKS 2:5, Dipar – Sosáci 1:4, Sosáci – Radox 4:4, Dipar – Radox 2:5.



1. BKS 4 3 0 1 24:11 9

2. Alko 4 3 0 1 17:8 9

3. Sosáci 4 2 1 1 14:11 7

4. Radox 4 2 1 1 16:18 7

5. Benjamin 4 2 0 2 12:14 6

6. Svratka 4 1 1 2 12:13 4

7. Žabanti 4 1 1 2 10:18 4

8. Kozel Team 4 1 0 3 9:13 3

9. Dipar 4 1 0 3 8:16 3



Nejlepší střelci 1. ligy

10 – Petr Štěpánek (Radox), Jiří Veselský (BKS), 7 – Martin Bureš (BKS), 6 – Dominik Havlík (Benjamin), 5 – Tomáš Jambor (Radox), 4 – Tomáš Filip (Sosáci), Lubor Buřval (Dipar), Michal Fousek (Svratka).

2. LIGA

Výsledky 2. kola: Here for beer – Bažanti 5:0 Autobus – Buldok 4:4, Here for beer - Trump 6:0, Buldok – Světnov 0:4, Bažanti – Trump 4:1 Autobus - Světnov 3:2, La Bomba – Orel 2:1, La Bomba– Akademici 3:1, Orel – Akademici 1:3.



1. Here for beer 4 4 0 0 23:3 12

2. Akademici 4 3 0 1 21:8 9

3. La Bomba 4 3 0 1 13:9 9

4. Bažanti 4 2 1 1 12:9 7

5. Světnov 4 2 0 2 14:14 6

6. Orel 4 1 1 2 7:9 4

7. Autobus 4 1 1 2 7:16 4

8. Buldok 4 0 1 3 7:17 1

9. Trump 4 0 0 4 3:22 0



Nejlepší střelci 2. ligy

6 – Petr Beneš (La Bomba), Dominik Malicki (Akademici), 5 – Ondřej Kadera, Aleš Stejskal (oba Here for beer), Zdeněk Blaha (Akademici) Miroslav Pospíchal (Světnov), 4 – Bohumír Sláma st. (Světnov), Jan Enderle (Bažanti).