Doslova hrůzostrašné kolo prožila právě BKS-ka. Ta totiž prohrála oba své duely vysoko 1:8! Po Kozlech jí totiž deklasoval také Radox. „K jejímu štěstí se ovšem tento zápas kontumoval v její prospěch. Důvodem byl neoprávněný start jednoho hráče v sestavě Radoxu,“ vysvětlil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec. Tým BKS si tak do tabulky přece jen zapsal tři body, které jej stále drží v horní polovině tabulky.

Po dvou porážkách v úvodním kole bylo tentokrát dvakrát úspěšné Alko. To navíc dokázalo překvapivě zdolat i obhájce titulu, celek Benjaminu.

Třetím mančaftem, který ve druhém kole bodoval naplno, bylo Mičégo Svratka. „To tak jakoby nechávalo zapomenout na jaro loňského ročníku, v němž se z radosti z výhry mohlo radovat pouze jednou,“ připojil postřeh.

Naprázdno vyšel z druhého kola trojlístek mužstev. Konkrétně šlo o Sosáky, Radox a nováčka Žabanty.

K zajímavému, ale také pro další vývoj důležitému souboji dojde již tuto sobotu. „To nás čeká opravdový šlágr kola. V něm vyzvou hráči titul obhajujícího Benjaminu doposud neporažený Kozel Team. Máme se opravdu na co těšit,“ naznačil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Také ve druhé lize je zatím bez ztráty kytičky jediné mužstvo. Tím je La Bomba, jejíž souboj s Akademiky rozsekla jediná branka zápasu. „Díky tomu se La Bomba osamostatnila na čele tabulky. Druhý Orel totiž těsně padl s hráči Here for beer, na vedoucí příčku tak ztrácí tři body,“ poznamenal Němec.

Na první letošní body stále čeká tým FC Trump.

1. LIGA

2. kolo: Svratka – Dipar 5:3, Radox – Kozel Team 3:7, Svratka – Žabanti 2:0, Kozel Team – BKS 8:1, Dipar – Žabanti 3:1, Radox – BKS 0:5 kontumačně, Benjamin – Alko 3:5, Benjamin – Sosáci 5:2, Alko – Sosáci 2:0.



1. Kozel Team 4 4 0 0 26:9 12

2. Benjamin 4 3 0 1 20:11 9

3. Svratka 4 3 0 1 19:10 9

4. BKS 4 2 0 2 14:11 6

5. Alko 4 2 0 2 12:10 6

6. Sosáci 4 2 0 2 6:8 6

7. Dipar 4 2 0 2 9:13 6

8. Radox 4 0 0 4 8:30 0

9. Žabanti 4 0 0 4 2:14 0

2. LIGA

2. kolo: Here for beer – Orel 3:2, Křižánky – Buldok 7:2, Here for beer – Autobus 5:2, Buldok – Světnov 1:3, Orel – Autobus 7:1, Křižánky – Světnov 2:4, La Bomba – Trump 4:1, La Bomba – Akademici 1:0, Trump – Akademici 2:6.



1. La Bomba 4 4 0 0 18:2 12

2. Orel 4 3 0 1 20:8 9

3. Akademici 4 2 1 1 11:7 7

4. Světnov 4 2 1 1 10:7 7

5. Křižánky 4 2 0 2 14:10 6

6. Here for beer 4 2 0 2 9:18 6

7. Buldok 4 1 0 3 18:16 3

8. Autobus 4 1 0 3 7:16 3

9. Trump 4 0 0 4 6:29 0

Program 3. kola (sobota 19. září):

1. LIGA: Svratka – BKS (8.00), Radox – Sosáci (8.00), Svratka – Alko (9.00), Radox – Dipar (9.00), Alko – BKS (10.00), Dipar – Sosáci (10.00), Benjamin – Kozel Team (11.00), Benjamin – Žabanti (12.00), Kozel Team – Žabanti (13.00).

2. LIGA: Here for beer – Světnov (8.00), Here for beer – Trump (9.00), Trump – Světnov (10.00), La Bomba – Buldok (11.00), Křižánky – Akademici (11.00), La Bomba – Autobus (12.00), Křižánky – Orel (12.00), Buldok – Autobus (13.00), Orel – Akademici (13.00). Vše sportovní areál 2. ZŠ Žďár n. S.