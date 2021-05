Už od poloviny dubna jsou pořadatelé Žďárské ligy malé kopané ve střehu. Pro dohrání letošního ročníku měli připravených hned několik variant, postupně však jedna za druhou spíše odpadají.

Po posledním setkání řídícího štábu soutěže, které se uskutečnilo uplynulý víkend, vypadá situace následovně. „Reálné jsou již jen dvě varianty. Zruší se nadstavba a dohraje se jen základní část. V tom případě by z první ligy sestoupil nejhorší tým, opačným směrem by pak zamířil vítěz druhé ligy,“ popsal člen řídícího štábu Žďárské ligy Martin Němec.

A druhá varianta? „Celý letošní ročník bohužel zrušit. V každém případě ovšem potřebujeme zpětnou vazbu a součinnost všech týmů,“ upozornil.

Přitom původně se dokonce uvažovalo o tom, že by se jarní část letošního ročníku začala odehrávat již o nadcházejícím víkendu. „Jenže za stávajících podmínek, to mluvím o povinnosti testů, otázku využitelnosti kabin a dalších záležitostech, to prostě nejde,“ zdůraznil.

A dodal důležitý argument. „Malá kopaná je brána jako amatérský sport, při němž se setkávají hráči mnoha generací. Ti si chtějí zasportovat, ale také se setkat s kamarády, popovídat si a třeba i utužovat partu u piva,“ sdělil.

To však nyní reálné není. „Myslím si, že za stávajících podmínek by to pro všechno byla spíše překážka či přítěž. Vlastně by se za takovýchto podmínek ke hraní nutili,“ potvrdil.

Svoji roli, celkem pochopitelně, hrají v pořadatelském týmu rovněž obavy z možného postihu, pokud by se na nějaké vládní nařízení opomnělo či přesně nedodrželo. „Rozhodně nechceme být někde popotahováni jen kvůli tomu, že děláme to, co máme rádi, ovšem ne dle představ vládních činitelů. Za případné pokuty či něco podobného to nikomu z nás nestojí,“ dodal Němec.