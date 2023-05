Jarní část 37. ročníku Žďárské ligy malé kopané zahájí poslední dubnovou sobotu své boje šestým kolem.

Celek Žabantů (na snímku) je po polovině základní části letošního ročníku Žďárské ligy malé kopané na čele tabulky druhé nejvyšší soutěže. | Foto: Zdeněk Smejkal

Atraktivní souboje v areálu 2. Základní školy slibuje jarní část nejvyšší soutěže, ve které je opět zařazena nadstavba. „Tím pádem bude o co hrát na obou pólech tabulky, ale i v jejím středu. Do skupiny o titul postupuje prvních pět mužstev,“ prozradil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

V obou skupinách první ligy budou týmy opět hrát systémem každý s každým, body ze základní části se počítají i do nadstavby.

„Takto bude určen mistr a medailové týmy, ale také sestupující, kterým bude pouze poslední mančaft. Další dva celky pak čeká baráž s druhým týmem pořadí druhé ligy,“ nastínil Němec.

V první lize je po podzimu na čele se čtyřbodovým náskokem FC Benjamin. Druhé lize s dvoubodovým od ostatních zatím vládne FC Žabanti.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 6. KOLO

I. LIGA: Radox – Alko (8.00), Radox – Svratka, Benjamin – La Bomba (oba 9.00), Alko – Svratka, Benjamin – Dipar (oba 10.00), Here for Beer – Sosáci, La Bomba – Dipar (oba 11.00), Here for Beer – BKS (12.00), Sosáci – BKS (13.00).



II. LIGA: Orel – Bažanti (8.00), Bažanti – Trump (9.00), Orel – Trump (10.00), Autobus – Žabanti (11.00), Žabanti – Akademici (12.00), Autobus – Akademici (13.00, vše se hraje v sobotu v areálu 2. ZŠ Žďár nad Sázavou).