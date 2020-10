V první lize se o největší překvapení kola, možná i celého podzimu, postaral tým Diparu. Ten k překvapení všech dokázal porazit dva nejlepší kluby loňského ročníku. „Přitom se nedá říci, že by celky BKS a Benjaminu nastoupily v nějak oslabené sestavě,“ připomněl člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Zisk šesti bodů tak Dipar katapultoval ze sedmého na třetí místo tabulky.

Trošku ve stínu těchto výsledků potom zapadlo pokračování vítězné tažení Kozlů. Ti jsou po odehraní poloviny základní části stále bez ztráty bodů. „Kozlové již dokázali zdolat všechny své soupeře. Po překvapivých výsledcích tohoto kola tak mají na čele velký náskok,“ poznamenal.

Hned za lídra tabulky se posunulo Alko. To dokázalo v zápasech s týmy, které uzavírají tabulku, uhrát čtyři body.

Blízko k prvním bodům v ročníku byl nováček nejvyšší soutěže. „Žabanti ovšem zřejmě stále platí nováčkovskou daň, když oba duely prohráli těsně 1:2,“ domníval se.

Za pozornost stojí také nulový výsledek Benjaminu. „To je opravdu rarita, protože i dlouholetí hráči tohoto mančaftu si nemohou vzpomenout, kdy se tak naposledy stalo. Prý snad někdy před dobrými dvaceti lety,“ pousmál se.

Vzhledem k překvapivým výsledkům tak další kolo, poslední podzimní, proti sobě svede vedoucí trojici první ligy. Její obsazení se, snad kromě vedoucího celku, rozhodně nečekalo.

Ve druhé lize stoprocentně bodoval vedoucí trojlístek. Na čele tabulky dál zůstává se čtyřbodovým náskokem La Bomba, které nejvíce dýchají na záda Akademici.

Boj o první čtyřku, tím pádem i o možnost postupu o patro výše, je ovšem stále otevřený. Týká se skoro celého pelotonu. „Kromě posledního dua, mančaftů Buldoku a Trampu, mají všechny ostatní týmy stále možnost se o první čtyřku poprat,“ pochvaluje si vyrovnanost druhé ligy Martin Němec.

1. LIGA

4. kolo: Svratka – Sosáci 2:4, Radox – Alko 1:1, Kozel Team – Sosáci 4:1, Radox – Žabanti 2:1, Svratka – Kozel Team 2:6, Alko – Žabanti 2:1, Benjamin – BKS 2:3, Dipar – BKS 3:2, Benjamin – Dipar 1:3.



1. Kozel Team 8 8 0 0 48:16 24

2. Alko 8 5 1 2 18:12 16

3. Dipar 8 5 0 3 19:21 15

4. Benjamin 8 4 0 4 33:24 12

5. Sosáci 8 4 0 4 24:20 12

6. BKS 8 4 0 4 23:19 12

7. Svratka 8 3 0 5 25:26 9

8. Radox 8 2 1 5 15:42 7

9. Žabanti 8 0 0 8 7:32 0

2. LIGA

4. kolo: Here for beer – Akademici 0:5, Křižánky – Trump 4:1, Buldok – Akademici 0:6, Křižánky – Autobus 0:4, Here for beer – Buldok 3:2, Trump – Autobus 3:5, La Bomba – Světnov 3:2, Orel – Světnov 3:0, La Bomba – Orel 4:2.

1. La Bomba 8 7 0 1 33:17 21

2. Akademici 8 5 2 1 26:8 17

3. Autobus Club 8 5 0 3 30:22 15

4. Here for beer 8 5 0 3 22:27 15

5. Křižánky 8 4 1 3 20:16 13

6. Orel 8 4 0 4 27:18 12

7. Světnov 8 3 1 4 22:20 10

8. Buldok 8 1 0 7 24:37 3

9. Trump 8 0 0 8 12:51 0

Program 5. kola (sobota 3. října):

1. LIGA: Svratka – Benjamin (8.00), Žabanti – BKS (8.00), Benjamin – Radox (9.00), Sosáci – BKS (9.00), Svratka – Radox (10.00), Žabanti – Sosáci (10.00), Dipar – Alko (11.00), Alko – Kozel Team (12.00), Dipar – Kozel Team (13.00).



2. LIGA: Here for Beer – La Bomba (8.00), La Bomba – Křižánky (9.00), Here for Beer – Křižánky (10.00), Orel – Trump (11.00), Autobus – Světnov (11.00), Trump – Buldok (12.00), Akademici – Světnov (12.00), Orel – Buldok (13.00), Autobus – Akademici (13.00, vše sportovní areál 2. ZŠ Žďár n. S.).