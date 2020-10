Konečný výsledek 11:0 svědčí o tom, že tentokrát se góly střílely poměrně snadno. „Už v poločase, který jsme vyhráli 2:0, to mělo být minimálně o šest branek. Po třetím gólu se ale hráči Křoví úplně sesypali a bylo jen otázkou, jaký příděl si odvezou,“ všiml si sedmadvacetiletý hráč.

K úvodní trefě zápasu mu svým zaváháním přispěl brankář hostů. „Poměrně lehkou střelu snad ze třiceti metrů jen vyrazil před sebe, dorážel jsem tak prakticky do prázdné branky. Dalších deset gólů pak bylo jak přes kopírák, po kombinacích takřka do prázdné branky,“ popisoval.

Přitom sestavu v Bystřici před každým utkáním jen horko těžko skládají. „Lepíme to, jak se dá, ale zatím se nám výsledkově celkem daří. Určitě to ale je problém, který začíná už od dorostenců. Často je tak ještě hodinu před zápasem základní sestava velkým otazníkem. Doma to ještě jde, ale venku to bývá kolikrát náročné,“ hořce se pousmál.

Čech se přitom v béčku jen rozehrává po nepříjemné zlomenině čelisti. „Šest týdnů jsem byl mimo, až ten minulý jsem začal pravidelně trénovat. Je to ale jen přechodný stav, věřím, že se dostanu zpátky do provozní teploty a v zimě se opět zapojím do kádru áčka,“ potvrdil.

Jinak útočník v sobotu netradičně nastoupil v záložní řadě. „Předtím jsem moc netrénoval, takže jsem se potřeboval trošku rozehrát. Teprve postupně se do toho rytmu opět vracím,“ připomněl.

Můžeme se tedy ve zbytku podzimu těšit na další střelecké představení? „Góly jsem dával vždycky, proto doufám, že mi to tam bude padat i dále,“ dodal Čech.