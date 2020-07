Jubilejní desátý triumf v nejvyšší soutěži Žďárské ligy malé kopané o minulém víkendu oslavil tým FC Benjamin. Potvrdil tak svoji pozici nejúspěšnějšího celku v historii ligy.

Vítězem čtyřiatřicátého ročníku Žďárské ligy malé kopané se stali fotbalisté Benjaminu. | Foto: Zdeněk Smejkal

V závěrečném kole stačilo lídru tabulky uhrát ze dvou utkání dva body. „Pokud by se to nestalo, byl by to neuvěřitelný zázrak. Poslední zápas totiž Benjamin hrál s posledním týmem tabulky,“ připomněl člen řídícího štábu Žďárské ligy Martin Němec.