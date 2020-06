V první lize v sobotních utkáních naplno bodoval vedoucí Benjamin. Při překvapivé ztrátě druhého BKS, který prohrál s katem favoritů, mužstvem Sosáků (v minulém kole hráli nerozhodně právě vedoucím Benjaminem – pozn. autora), si tak lídr začíná vytvářet bodový polštář.

„Benjamin solidně nakročil k zisku svého desátého mistrovského titulu. Nicméně jej stále ještě čeká šest zápasů, které rozhodně nebudou lehké,“ domníval se člen řídícího štábu Žďárské ligy Martin Němec.

BKS mělo namále i ve svém druhém utkání. S Alkem prohrávalo již o dva góly, ale nakonec dokázalo překlopit výhru na svoji stranu.

Dvě výhry zaznamenal v osmém kole tým Diparu. Díky nim poskočil v tabulce na třetí místo, ale čtvrtý Kozel Team, který měl v sobotu volno, má tak dva zápasy k dobru.

V dolní polovině tabulky bodovaly všechny tři poslední týmy a dotírají se na v tomto kole pauzírující La Bombu. „Na jaře se vůbec nedaří týmu Mičego Svratka, který doposud nebodoval. Přitom za soupeře měl vesměs celky ze spodku tabulky,“ všiml si člen řídícího štábu.

Také ve druhé lize lídr tabulky navýšil svůj náskok. Žabanti nejprve zdolali druhé Křižánky kontumačně 5:0. „Ty už s předstihem avizovaly, že k utkání nepřijedou,“ vysvětlil.

V souboji se třetím Orlem pak vedoucí celek soutěže zvítězil těsně 4:3. „Tímto kolem současně skončila základní část druhé ligy. Podle rozhodnutí řídícího štábu Žďárské ligy si to nyní všech sedm týmů rozdá mezi sebou ještě jednou každý s každým,“ doplnil Němec.

1. LIGA

Výsledky 8. kola: Dipar – Autobus 7:4, Radox – Benjamin 3:5, Autobus – Kentauři 5:5, Radox – Svratka 6:3, Dipar – Kentauři 4:2, Benjamin – Svratka 7:2, Sosáci – Alko 4:5, Sosáci – BKS 2:1, Alko – BKS 2:3.

1. Benjamin 14 12 1 1 74:28 37

2. BKS 14 11 0 3 78:36 33

3. Dipar 14 9 1 4 48:39 28

4. Kozel Team 12 9 0 3 49:23 27

5. Alko 14 7 1 6 49:32 22

6. Sosáci 14 4 3 7 46:40 15

7. Svratka 14 5 0 9 43:61 15

8. La Bomba 12 3 2 7 21:56 11

9. Kentauři 14 2 4 8 30:52 10

10. Autobus 14 1 5 8 36:77 8

11. Radox 12 2 1 9 42:72 7

Nejlepší střelci: 27 – D. Havlík (Benjamin), 20 – L. Krbálek (Dipar), 15 – M. Bureš (BKS), 14 – J. Veselský (BKS).

2. LIGA

Výsledky 7. kola: Křižánky – Žabanti 0:5 kont., Orel – Žabanti 3:4, Here for beer – Orel 0:4, Trump – Buldok 2:2, Světnov – Here for beer 2:3, Trump – Světnov 2:8.

1. Žabanti 14 10 1 3 47:28 31

2. Křižánky 14 9 0 5 43:36 27

3. Orel 14 9 0 5 45:29 27

4. Buldok 14 5 2 7 32:40 17

5. Světnov 14 5 1 8 45:47 16

6. Here for beer 14 5 0 9 35:42 15

7. Trump 14 3 2 9 32:53 11

Nejlepší střelci: 14 – J. Pálka (Světnov), 12 – A. Stejskal (Here for beer), Z. Blaha (Buldok), 9 – O. Šír (Křižánky).

Program dalšího kola (sobota 6. června, areál 2. ZŠ Žďár n. S.):

1. liga: Dipar – Svratka (8.00), Alko – Svratka (9.00), Dipar – Alko (10.00), Sosáci – Kentauři (11.00), Autobus – Radox (11.00), La Bomba – Kentauři (12.00), Radox – Kozel Team (12.00), Sosáci – La Bomba (13.00), Autobus – Kozel Team (13.00).

2. liga: Orel – Buldok (8.00), Křižánky – Here for beer (8.00), Žabanti – Here for beer (9.00), Orel – Trump (9.00), Buldok – Trump (10.00), Křižánky – Světnov (10.00), Žabanti – Světnov (11.00).