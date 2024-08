Jaká je na okrese situace s mládeží?

Soutěže mládeže máme dobře naplněné, třeba u mladších žáků je dokonce osmnáctka družstev. Navíc spousta mančaftů ze žďárského okresu působí v krajských soutěžích, což je jen dobře. Je to dobře odvedená práce ze strany klubů, což jsme tu už nastavili před léty, protože bez kvalitní práce s mládeží nemůže fotbal, ale ani žádný jiný sport, fungovat.

Tradičně ožehavou otázkou je situace s rozhodčími. Jaký je aktuální stav na Žďársku?

Rozhodčích je nedostatek, proto jsme nyní zkusili na kluby rozeslat dotazník, zda by nebyli ochotni instalovat funkci domácího rozhodčího. Ten by při utkání dospělých chodil na lajnu, v mládeži by vykonával i funkci hlavního rozhodčího, přičemž finanční odměny by dostával stejné jako licencovaní sudí. Zatím ale s kladnou odpovědí zareagovaly jenom dva kluby, což ovšem trošku přičítám tomu, že je nyní období, kdy si všichni chtěli od fotbalu odpočinout. Dál se tak budeme snažit a budeme dávám tuto informaci do éteru. Před lety jsme tu podobnou akci měli a fungovalo to.

Jaké přání máte z pozice předsedy do začínající sezony?

Přál bych si, aby vše proběhlo bez nějakých větších excesů. Fotbal samozřejmě není divadlo, jsou v něm emoce, ale důležité je, že si dokážeme po utkání podat ruce a odcházíme spokojení. Hráčům přeji hodně zdraví, aby se jim vyhýbala zranění, prostě ať se všem daří.

Na závěr otázka k možné restrukturalizaci soutěží. Jaký je na ní váš názor?

Bylo by to rozhodně přínosné, do okresu by se vrátily některé oddíly. Na druhou stranu by tak bylo více zápasů, které by ovšem neměl kdo pískat. Třeba desátá liga by zřejmě musela mít dvě skupiny. Kdybych to shrnul, nejsem úplně proti, ale nejsem ani vyloženě pro. Jsem tak na půli cesty, navíc nyní tahle věc trošičku spí a není k ní tolik informací.