Místo setkání bude tradiční. „Opět se sejdeme v restauraci v Křižanově, což je v posledních letech naše oblíbená destinace,“ usmál se.

Také ve žďárském okrese se nemohla neprojevit probíhající kauza ve vedení českého fotbalu. „Ozvala se mi spousta představitelů klubů, diskutovali jsme na to konto. Vydal jsem proto prohlášení, kde jsem v kostce shrnul vše podstatné,“ zmínil.

A jak na celou kauzu sám nahlíží? „Je to špatná zpráva pro celý fotbal. Na druhou stranu je to ale možnost, aby se kluby na všech úrovních vyjádřily. Buď nám vysloví podporu, nebo dají najevo, že už to nemáme dělat,“ zdůraznil.

Právě mínění klubů rozhodlo o tom, že se dosavadní předseda bude opět o tuto funkci ucházet. „Ani jedna z reakcí klubů nebyla negativní, cítím z jejich strany podporu. Samozřejmě budu rád, pokud se objeví i nějaký protikandidát. V tuto chvíli ovšem nevím o nikom,“ naznačil předseda Beneš.