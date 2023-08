Zdálo by se, že hlavním úkolem krajských a okresních fotbalových svazů v Česku je nyní chystaná rekonstrukce soutěží. Je to ale pravda jen z poloviny.

Rekonstrukce fotbalových soutěží mužů by v Česku mohla či měla proběhnout v následujících dvou či tří letech. Jejím cílem je zkvalitnění všech úrovní fotbalu, takže by mělo dojít k zeštíhlení moravských divizí, ale také ke konci současných krajských I. B tříd.

Na tomto úkolu se v dolních patrech fotbalu stále pracuje. „Reorganizace je jedním z úkolů, které máme na stole. Ale jsou také další věci, které musíme řešit,“ prozradil předseda Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina Radek Zima.

A druhým dechem okamžitě dodal palčivý problém, který jej aktuálně nejvíce trápí. „Trápí mě, že nebylo schváleno plánované přerozdělení navýšení členských příspěvků. Tím mělo jít do amatérského fotbalu na okresech více financí,“ mračil se Zima, který je současně také předsedou Okresního fotbalového svazu Třebíč.

O co jde? V současné době je členský příspěvek 100 korun za mládežníka do osmnácti let a důchodce nad sedmdesát let věku. Pro všechny ostatní pak členský příspěvek činí 200 korun.

Od 1. ledna příštího roku se měla suma za oba příspěvky zdvojnásobit. „Polovina částky z tohoto navýšení pak měla jít pro okresní fotbalové svazy. Druhá polovina se měla rozdělit na vzdělávání, mládežnický fotbal, navýšení financí rozhodčím na nejnižší úrovni a další,“ nastínil Zima.

Ačkoliv byl tento bod dopředu projednaný, na valné hromadě FAČR k jeho schválení nakonec nedošlo. „Moravská komora změny schválila, bohužel v české komoře tento bod o jediný hlas neprošel,“ předestřel.

Pro okresní svazy se přitom jedná o existenční záležitost. „Nepřeháním, když řeknu, že okresy doslova živoří. Každý okresní svaz dostane na rok částku mezi třemi až čtyřmi stovkami tisíc korun, z čehož musí zaplatit veškeré náklady na provoz,“ prozradil.

Předseda OFS Třebíč téma rozvedl na konkrétním případu „svého rajónu“. Na Třebíčsku hospodaří s roční částkou 390 tisíc. „Musíte zaplatit nájem za kancelář, sekretáře a další věci. Když chcete udělat turnaj pro mládež, letní či zimní ligy, je to problém. Když třeba pojedeme s dětmi na meziokresní turnaj, dáme jen za autobus jednorázově osm tisíc korun,“ popisoval šéf krajského fotbalu na Vysočině.

Nebýt zapálených nadšenců, bylo by nejnižší patro českého fotbalu bez funkcionářů. „Všichni dělají fotbal prakticky zadarmo, jen z lásky k němu. Jsem z toho smutný, protože to není žádná novinka a právě navýšením a přerozdělením členských příspěvků se mělo okresům konečně pomoci,“ kroutil hlavou.

Snad brzy dojde k potřebné nápravě. „Ti, co zavinili, že se tento bod neschválil, řekli, že se to může schválit kdykoliv jindy. Tak uvidíme, ale je to moc potřeba, z vlastní zkušenosti to dobře vím,“ doplnil Radek Zima.