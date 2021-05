V podstatě se opakuje loňský scénář. Podzim ročníku 2019/2020 se fotbalistům Moravce vůbec nevydařil a na posledním místě tabulky měli jen pramalé naděje na záchranu. V klubu navíc, vzhledem k úzkému kádru, uvažovali o tom, zda se pro další ročník nepřihlásit o patro níž, nebo dokonce jen okresního přeboru Žďárska.

Vinou pandemie covidu-19 se loni na jaře nehrálo a v Moravci se nakonec rozhodli ve druhé nejvyšší krajské soutěži zůstat.

Střih o rok později a situace je prakticky totožná. S hubeným ziskem dvou bodů je Moravec v tabulce předposlední, přesto to opět vypadá, že mu sestup hrozit nebude. Dohrání ročníku totiž moc reálné není. „Před rokem jsme se, po určité diskusi, nakonec rozhodli v 1. A třídě dál pokračovat. Podobný krok nás čeká i tentokrát,“ sdělil hrající trenér Moravce Martin Černý.

Právě on je z průběhu posledních dvou sezon notně otrávený. „Na rovinu říkám, že už mě to takhle nebaví. Před každým zápasem oslovím dobře třicet lidí a nakonec pokaždé jdeme do zápasu sotva s jedním náhradníkem, někdy i bez něj. A to ještě pravidelně přijdou omluvenky těsně před utkáním,“ zlobil se.

Proto už loni nebyl příliš nakloněn pokračování týmu v krajské soutěži. „Před rokem jsem se hráčů zeptal, zda chtějí či nechtějí, abychom zůstali v 1. A třídě. Většina, byť ne nikterak výrazná, byla pro pokračování. Stejně se poté vyjádřilo také vedení klubu,“ připomněl.

Není to přitom tak dlouho, co si Černý liboval, že by měl být kádr bohatší o několik jmen. „To je pravda. Ze Žďáru se vrátil Fanda Kovář, navíc jsme dotáhli přestup Petra Sodomky. Plus se po zranění dali dohromady další dva kluci. Jenže podobné to bylo i před rokem, kdy to vypadalo, že nás bude na další sezonu dostatek,“ vzpomínal.

Hrající kormidelník klubu z Novoměstska by tedy volil nižší soutěž. Ale kterou? „Pokud půjdeme o patro níž, do 1. B třídy, asi bychom měli lepší výsledky. Co se ovšem týká času a vzdáleností k zápasům venku, příliš bychom si nepomohli. Proto bych se klonil raději k tomu, přihlásit okresní přebor,“ sdělil.

Nejde přitom jen o sportovní důvody. „Musíme přihlížet také k finanční stránce věci. Ta šla, v souvislosti s covidem, rapidně dolů, nad tím nemůžeme jen tak mávnout rukou,“ zdůraznil.

Svá slova dále rozvedl. „Pravidelně jsme mívali docela velký příjem z pořádání plesu. Ten už ovšem dva roky po sobě nebyl. Peníze z dotací jsou často vázané na činnost klubu, jenže když se nehraje, jsme i tady ochuzení. Na případné přestupy hráčů mít v nejbližší době rozhodně nebudeme,“ prozradil.

Nabízí se rovněž otázka, co bude dál s rezervním týmem. „Asi bychom jej zrušili, aby bylo dostatek lidí pro jeden mančaft. V utkání může střídat až pět hráčů, takže by si všichni zahráli dosytosti. Hráči béčka stejně netrénují, schází se jen na zápas a to ještě někteří už tak chodili vypomáhat áčku,“ řekl.

A kdy padne definitivní rozhodnutí? „Nějaký čas ještě máme. Nejpozději do okamžiku, kdy se budou podávat přihlášky do dalšího soutěžního ročníku, ale musíme mít jasno," nastínil.

Možná i vzhledem ke všem těmto okolnostem zatím na Moravci společně trénují jen na dobrovolné bázi. „Oficiálně začneme až v květnu. To už bych chtěl vědět, s kým se může pro příští sezonu počítat. Jinak se zatím scházíme dvakrát týdně, ale z kádru áčka pokaždé pouze šest až osm lidí,“ doplnil Černý.