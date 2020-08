S nedostatkem hráčů se celek, působící ve východní skupině 1. A třídy, potýká již delší dobu. „Je to bída. V kádru máme jen třináct hráčů, ale to už natvrdo počítám s původně dvěma hráči béčka. Když pak někdo vypadne, což se stane každý týden, ať už kvůli zranění či dovolené, tak mám problém vůbec složit základní sestavu,“ vysvětlil.

I proto už Martin Černý působení Moravce v krajských soutěžích prakticky odepsal. „Je to pro nás takřka hotová věc, tedy za mě osobně určitě. Už mě nebaví každý víkend obepisovat tolik hráčů. Je to špatné, vždyť já pravidelně kontaktuji prakticky celé béčko,“ popsal.

Hodně naznačily také poslední výsledky Moravce v přípravě. „Od juniorky Vrchoviny jsme dostali pětku, to samé i od rezerv Žďáru, Velké Bíteše a naposledy v poháru také od Nové Vsi. Ty výsledky o něčem vypovídají. Navíc prakticky ani netrénujeme. Scházíme se jen v pátek a ani to není ideální,“ postěžoval si.

Velkou nevýhodou Moravce je i skutečnost, že prakticky ve všech okolních vesnicích se také hraje fotbal. Navíc vesměs na ne úplně nízké úrovni. „To je asi také jeden z důvodů, že horko těžko sháníme hráče. Navíc je tu ještě jeden faktor. Pro kluky, kteří by na to možná výkonnostně měli, není motivací hrát krajskou soutěž. Oni chtějí raději hrát s kamarády okresní 3. třídu,“ mrzelo jej.

O rok později se tak v Moravci zřejmě bude kopat jen okresní přebor. „Jít hrát o patro níž by pro nás nic neřešilo. V 1. B třídě by se totiž jezdilo k zápasům ještě dál než v 1. A třídě. Proto bychom se rovnou přihlásili do okresního přeboru. Skoro si říkám, jestli jsme se do něj neměli přihlásit už teď,“ trochu zalitoval.

Sezonu však v klubu chtějí odehrát se ctí. „Každý z hráčů slíbil, že ačkoliv půjdeme zpět do okresu, budou k utkáním chodit. Motivaci rozhodně máme, nechceme v kraji končit nějakou ostudou,“ podotkl.

Malá šance přesto ještě existuje. „Pár hráčů z Moravce hraje jinde, pokud by se vrátili, dalo by se o dalším působení v kraji uvažovat. Muselo by to od nich být ovšem opravdu závazné,“ zdůraznil Černý.