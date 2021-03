Z tohoto důvodu třicetiletý kormidelník, který je současně také předsedou oddílu ve Velké Bíteši, avizoval, že by mužstvu možná prospěla výměna na trenérském můstku.

K tomu nakonec nedošlo. „Sháněl jsem, co to šlo, ale o takto lukrativní post zřejmě nemá nikdo zájem,“ smál se Jiří Jelínek.

K drobné změně ovšem nakonec přece jen došlo. „Domluvil jsem se s Lukášem Midrlou, který dlouhá léta vedl fotbalisty Křoví, že mi s vedením mužstva pomůže. Budeme fungovat jako dva rovnocenní partneři,“ popsal.

Zisk dvanácti bodů z deseti podzimních kol znamená pro rezervu nečekaného divizního lídra až jedenácté místo tabulky. Na vině je především doslova tristní bilance venkovních zápasů.

Z šesti možností totiž Bíteš nepřivezla ani jediný bod. „Ta bilance je poněkud zkreslující. Náš herní projev se od domácích utkání, kde jsme byli ve všech čtyřech případech úspěšní, příliš nelišil. Možná to bylo dáno i tím, že jsme venku hráli převážně se silnějšími celky z horní poloviny tabulky,“ hledal možnou příčinu.

Jako omluvu však svoje slova nemyslel. „Naše bilance venkovních zápasů je v každém případě tristní a dá se říci, že i ostudná,“ nebral si servítky.

Na vině mohl být i relativně nízký věkový průměr mužstva. „Máme velmi mladý kádr. Navíc ti zkušenější hráči, na něž jsme spoléhali, během podzimu na většinu zápasů vypadli ze sestavy,“ trápilo jej.

V případě, že se budou na jaře dohrávat jen zbylá tři podzimní kola, budou mít fotbalisté rezervy Velké Bíteše co dělat, aby se nemuseli strachovat o záchranu. „Něco takového nechceme připustit. Tento mančaft by se měl v tabulce pohybovat úplně v jiných vodách, kvalitou na to rozhodně má,“ potvrdil.

Los však Bítešští nemají zrovna jednoduchý. Nejprve doma Hamry, poté venkovní výjezd do Přibyslavic. Oba tyto celky přitom bojují o postup. Na závěr pak domácí souboj proti Lukám nad Jihlavou. „Důležité bude dobře odstartovat. Pokud hned na úvod porazíme čtvrté Hamry, paradoxně je bodově dostihneme. Tak moc je tabulka vyrovnaná,“ připomněl Jelínek.