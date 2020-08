Po hodech obyvkle přichází půst. Tomu se budou chtít v Nové Vsi v neděli vyvarovat. „Bedřichov jsem naživo neviděl, ale vím, že je to slušný mančaft směrem dopředu. Vzadu však mají slabiny, toho bychom chtěli využít," naznačil trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

Varováním je pro něj zápas ze závěru loňského podzimu, kdy ještě u mužstva nebyl. V posledním podzimním kole tehdy celek z Novoměstska s Bedřichovem doma překvapivě jen remizoval 2:2. „Tento zápas jsem viděl na videu. Hosté v něm předvedli solidní výkon, ale svoji roli tam sehrálo podcenění našich hráčů. To se tentokrát nesmí opakovat," zdůraznil.

Nová Ves by měla být takřka kompletní. „Vedle dlouhodobě zraněného Ondry Šandery bude ještě dál chybět se stehenním svalem laborující Honza Šandera. Na vítěznou sestavu nevěřím, oproti zápasu s Pelhřimovem určitě budou nějaké změny," dodal Pohanka.

Fotbalisté Bedřichova dobře vědí, že je v neděli čeká těžká zkouška. O body se jedou prát na horkou půdu do Nové Vsi, která v prvním kole doma překvapivě porazila Pelhřimov.

Bedřichov naopak před svými fanoušky premiéru nezvládl. Podlehl rezervě Velkého Meziříčí 0:4. A do Nové Vsi tedy nepojede zrovna v nejlepším rozpoložení. „Teď to pro nás bude celkově těžké. Máme Novou Ves, pak Pelhřimov, Náměšť a Třebíč. To budou náročné zápasy, ale já věřím, že se to zlomí a ti naši mladí kluci se budou zlepšovat,“ přeje si trenér Sokola Zbyněk Peštál.

Před nedělním duelem, který startuje o půl páté, ale nehází flintu do žita. „Oni mají nového trenéra, zkvalitnili kádr, takže my tam pojedeme v roli outsidera. Ale také se jim to pokusíme znepříjemnit, s žádnou poraženeckou náladou tam nepojedeme. Každý vybojovaný bod by byl super. Budeme makat, bojovat a třeba překvapíme. I minule jsme tam remizovali,“ poukázal Peštál na výsledek 2:2.

Druhý celek ze Žďárska, rezerva Velkého Meziříčí, vyzve v neděli již od 14.00 Náměšť nad Oslavou.