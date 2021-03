S novým trenérem vstoupí do jarní části fotbalisté Hamrů nad Sázavou. „Navázat na práci Vojtěcha Zedníčka by měl Jan Zábranský, který mu s vedením mužstva už předtím pomáhal,“ sdělil kapitán a současně také předseda fotbalového oddílu v Hamrech Pavel Novotný.

Ihned také doplnil, jaké úkoly vedení klubu před nového kormidelníka postavilo. „Očekáváme od něj, že naváže na práci předchozího trenéra. To znamená především udržet tým ve vyšších patrech 1. B třídy. Naše cíle zůstávají stejné, hrát co nejvýše, ale uvidíme, co s tím udělá covid.“

Hrát co nejvýše, to by mohlo znamenat také možné postupové ambice do 1. A třídy? „Tento cíl určitě máme, ale veřejně jsme o něm nikdy nehovořili. Za normálních okolností bychom se o postup pokusili už letos, ale rozhodně to není něco, co by nás mělo svazovat,“ popisoval.

Po nedohrané první polovině letošní sezony východní skupiny nejnižší krajské soutěže jsou Kladiváři s patnácti body na čtvrtém místě tabulky. Podobně jako druhá FŠ Třebíč i třetí Přibyslavice odehráli oproti většině pelotonu o zápas méně. Na vedoucí Nedvědici mají ztrátu deseti bodů.

Druhé postupové místo je ovšem poměrně blízko, Třebíč má navrch jen o tři body. „Pro jaro je určité reálně se o postup poprat, určitě bychom se o to rádi pokusili. Nijak víc nad tím ale nepřemýšlíme, vždyť ani nevíme, jak bude průběh jara vypadat,“ komentoval.

Pokud by se dohrávala jen podzimní část, nesměli by Kladiváři ve čtyřech utkáních, které by je čekali, příliš ztrácet. „V současné době nemá cenu cokoliv předjímat a řešit. Teď raději od fotbalu všichni odpočíváme. Také proto je nyní na každém hráči, aby se patřičně udržoval,“ naznačil.

A jaký vývoj kapitán Hamrů očekává? „Jako optimista jsem věřil, že se nejpozději v dubnu začne hrát. Jenže za těch uplynulých pět měsíců se nic nezměnilo. Snad nyní sluníčko zapůsobí na lidi a od května se začne hrát. Byli bychom rádi, pokud bychom si zahráli co nejvíce,“ vyslovil.

V kádru Kladivářů v pauze k žádným změnám nedošlo. „Jeden příchod zkušeného obránce se rýsoval, ale nakonec to nedopadlo. Kádr je stabilizovaný a relativně široký, nemáme potřebu jej doplňovat,“ zdůraznil Novotný.