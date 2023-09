Tento krok v jeho hlavě zrál už nějakou dobu. „Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Přece jenom jsem už byl u mužstva šest let, z toho pět úplně sám, bez asistenta. Cítil jsem se unavený, vyhořelý, navíc k tomu ještě vedu také bystřický dorost. Poslední kapkou pro mě byla smolná prohra na půdě béčka Vrchoviny. Ta mi jen potvrdila, že mužstvu pomůže pouze nějaká změna,“ popisoval Veselý.

Už před začátkem této sezony přitom ikona bystřického fotbalu posledních dvou dekád své další působení zvažovala. „Po sestupu z divize jsem nad tím hodně přemýšlel. Novou chuť mi dávalo to, že přišli noví hráči, spousta mladých kluků, které jsem tu vedl od přípravky. To mě trošku usvědčilo, že to ještě zkusím,“ vysvětloval.

Možná to ale nebylo šťastné rozhodnutí. „Už to nebylo ono, cítil jsem, že tomu nedávám sto procent. Mančaft se úplně rozpadl, z těch, co zasáhli do loňského ročníku v divizi, skončilo hned patnáct hráčů,“ vypočítal.

Vzhledem k těmto změnám si dnes již bývalý kormidelník Bystřice nedělal iluze o tom, kam bude jeho celek po pádu do přeboru v tabulce patřit. „Věděl jsem, že na první polovinu tabulky mít nebudeme. Přiznám ale, že jsem nečekal, že to bude výsledkově tak špatné,“ neskrýval.

Po šesti kolech totiž byly jeho ovečky s pouhými čtyřmi body blízko sestupových pozic. „Každý tým v přeboru má zkušenou osu týmu. Naopak my v základu měli šest kluků, co loni kopali okresní přebor, dva dorostence, navrch Padrtku, který se po roce vracel po těžkém zranění,“ sdělil.

Herně přitom Bystřice za svými soupeři nikterak nezaostávala. „V poli jsme soupeře přehrávali, jenže bylo znát, že ty týmy soutěž hrát umí. Hráli jsme trošku hurá fotbal a prohrávali naivitou,“ postýskl si.

Na lavičce Veselého nahradil jeho hrající asistent Pavel Blaha, který začal působení v nové roli nečekanou sobotní výhrou 2:1 nad Chotěboří Ale zatím jen do konce podzimu. „Pavel by ještě měl hrát, proto chceme sehnat nového trenéra. Víme ale, že do krajského přeboru to nebude jednoduché. Někoho jsme oslovili, ale myslím, že se vše vyřeší až přes zimu,“ komentoval Veselý, který je rovněž členem výkonného výboru SK Bystřice.

Jako hlavní trenér se Oldřich Veselý týmu ujal v červnu 2017, kdy Bystřice sestoupila z divize. Po dvou letech se povedl návrat do čtvrté ligy. Po třech slušných sezonách, které ale byly narušeny covidem, přišel v červnu opět sestup do krajského přeboru.

Jak těch šest let zkušený kouč zhodnotil? „Po návratu do divize byla cítit euforie, která ale při covidu vyprchala. Klíčoví hráči museli změnit zaměstnání a najednou nám chyběli na trénincích. Vlastně jsme už dopředu věděli, že spadneme, šlo jen o to, kdy,“ pousmál se.

Své sehrál ještě jeden důležitý faktor. „Poslední dva roky jsme hráli více s cizími hráči než vlastními. Vypadla nám tu střední generace a bylo to znát. Proto nyní chceme zapojovat vlastní odchovance a na nich stavět další budoucnost tohoto týmu,“ zdůraznil Veselý.