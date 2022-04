Nejprve domácí výhra 1:0 nad Okříškami. Týden poté remíza 1:1 v Náměšti nad Oslavou a naposledy v sobotu vítězství 4:2 nad Přibyslaví. Takové jsou dosavadní jarní výsledky fotbalistů Žirovnice v letošním ročníku krajského přeboru.

Především první poločasy celku z Pelhřimovska vychází. „Právě ten nás paradoxně stál dva body v Náměšti. Úvodních pětačtyřicet minut jsme byli jasně lepší, ale vstřelili jen jednu branku,“ lehce si postýskl kouč Žirovnice.

Po pauze domácí přidali a dokázali vyrovnat. Možná právě pod dojmem této zkušenosti ovšem žirovničtí fotbalisté tuto sobotu předvedli v úvodním dějství úplný střelecký uragán.

Po dvou přesných trefách Smrčky a jedné Kučery s Dýnkem vedli už po půlhodině 4:0. „A to jsme ještě řadu dalších příležitostí nevyužili. Jinak by byl náš náskok daleko vyšší,“ popisoval.

S předvedenou hrou byl ovšem Švec velice spokojený. „Na soupeře jsme doslova vlétli, hrálo se prakticky jen na jednu branku,“ pochvaloval si.

Naproti tomu po změně stran to od sedmého celku tabulky nejvyšší krajské soutěže na Vysočině mělo k ideálu hodně daleko. „Druhou půli jsme fotbalově odflákli. Nevím, čím to bylo způsobené, do hlav hráčům nevidím,“ přemítal.

Přibyslav toho samozřejmě využila, takže konečné skóre znělo „jen“ 4:2. „Nedokázali jsme se za rozhodnutého stavu pořádně namotivovat. Oba góly jsme inkasovali po zbytečných zaváháních. Žádné drama sice nebylo, ale takový herní výpadek mě mrzí,“ dodal Švec.

Nyní jeho ovečky čekají tři nároční protivníci. Čtvrtá Polná, druhá Nová Ves a páté béčko Nového Města. Naváže Žirovnice i v nich na svá dosavadní vystoupení?