Jen jedno utkání celků z vyšších soutěží, o to ale třaskavější. Tak bude vypadat závěr posledního květnového týdne v podání fotbalistů na Žďársku.

V pátek od 18 hodin vyzvou na svém hřišti fotbalisté Nové Vsi sousední juniorku Nového Města na Moravě. „Pro nás to měla být generálka na semifinále krajského poháru ve Světlé nad Sázavou. Jenže nyní je jasné, že to se první červnový víkend hrát nebude. Bude to tedy tréninkový zápas,“ sdělil kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Od svých oveček přesto očekává patřičné nasazení. „Dlouho jsme nehráli, kluci by tudíž měli být nažhavení. Sám jsem zvědavý, co s námi ta dlouhá přestávka udělala,“ přemítal.

Soupeřem Nové Vsi bude lídr tabulky nedohraného ročníku 1. A třídy, nadto tradiční rival, to jen prestiž duelu zvyšuje. „Čeká nás velice kvalitní soupeř, navíc se kluci z obou týmů mezi sebou dobře znají. Budeme hrát naplno, jako by šlo o mistrovský zápas,“ zdůraznil Pohanka.

Podobná slova zaznívají také z druhého tábora. „Očekávám, že utkání bude mít náboj, vždyť jde o derby, a v něm nikdo nechce prohrát. Pro nás jde o vyvrcholení konce jara, protože už jsme dva zápasy odehráli,“ popisoval trenér juniorky Nového Města na Moravě Petr Follprecht.

Jeho ovečky v květnu sehrály dva duely proti dalšími účastníkovi krajského přeboru, týmu Sapeli Polná. „Nejprve jsme na jejich půdě celkem zaslouženě prohráli 2:4. V domácí odvetě jsme prohrávali už 0:3, přesto jsme dokázali vyrovnat, jenže vítěznou branku vstřelili hosté. Herně to od nás ovšem nebylo špatné,“ pochvaloval si.

V utkání možná využije některé mladíčky z třetiligového áčka, které o víkendu zápas nehraje. „Ještě uvidíme, bude záležet na domluvě. Určitě nám bude chybět útočník Slavíček, což je pro ofenzivu velké oslabení. Očekávám dobrý fotbal s patřičným nasazením z obou stran,“ dodal Follprecht.