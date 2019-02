Velká Bíteš, Polná – Do šestého kola čekali na radost z premiérové výhry v tomto ročníku I. B třídy – skupiny B fotbalisté Štěpánova.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

A přišla hodně nečekaně, protože na hřišti rezervy Velké Bíteše rozhodně nenastupovali v roli favorita. Jenže díky brankám Šikuly, ukrajinské posily Sabadashky a Ludvíka překvapivě vyhráli 3:2.

To výhra nadupaného nováčka z Počítek na stadionu béčka Slavoje Polná žádným velkým překvapením není. Zápas, který skončil divokým výsledkem 3:5, nabídl několik zvratů. Počítky šly do vedení, Polná rychle otočila, to samé se ale povedlo i hostům. Po vyrovnávací brance na 3:3 však rozhodly branky Tomana a Jurnečky.