FOTOGALERIE/Skvělým způsobem se reprezentovali mladí fotbalisté FC Žďas Žďár nad Sázavou na finálovém turnaji Planeo Cup v kategorii U12. V konkurenci české elity totiž brali pomyslné stříbro! I přes dvě prohry pro sebe dokázali získat vítěznou trofej mladí fotbalisté FC Hradec Králové. Dění v Uničově sledovali první květnový víkend také legendární čeští hráči Tomáš Skuhravý a Martin Vaniak i ambasador Poháru mládeže FAČR Jan Koller.

Mladí fotbalisté Žďáru nad Sázavou (na snímku) byli na víkendovém turnaji Planeo Cup jen kousek od vítězství. I přesto je druhé místo skvělým počinem. | Foto: Josef Štěpán

Uničov přivítal některý z finálových turnajů Planeo Cup už potřetí. Organizátoři tak mají dostatek zkušeností, jak zajistit hladký průběh turnaje, kterého se účastní 24 týmů rozdělených do čtyř skupin po šesti týmech, kde mužstva hrají ve skupině systémem každý s každým. Podle výsledků v základních skupinách se pak jednotlivé týmy zařazují do Zlaté, Stříbrné a Bronzové skupiny, přičemž v té Zlaté se hraje o prvenství v turnaji.

Finálový turnaj kategorie U12 měl dramatické vyvrcholení, když se o prvenství rozhodovalo až do úplného závěru, a nakonec bylo klíčovým faktorem vyhrané vzájemné utkání Hradce Králové proti Žďáru nad Sázavou. Východočeši sice zapsali už v základní skupině porážku od pražského Meteoru, která ale neměla na jejich postup ani další počínání ve Zlaté skupině žádný vliv. I tak ale Hradec musel překousnout v medailových bojích prohry 0:1 se Spartou a 1:2 s Dynamem České Budějovice. Trofej tak přinesla „Votrokům“ výhra nad Žďárem nad Sázavou 1:0. Tým z Vysočiny měl totiž stejný počet bodů jako Hradec Králové, ale výsledek vzájemného utkání znamenal druhou porážku a prvenství v celém turnaji připadlo Hradci.

Stříbrné medaile jsou ale pro kluky ze Žďáru obrovským úspěchem. „Nejdůležitější gól byl od Adama Málka proti Tempu. Chtěl původně centrovat, ale padla z toho nádherná šibenice. Máme dobré trenéry a naši fanoušci vytvořili výborný kotel,“ stručně zhodnotil vystoupení svého týmu útočník Žďáru Marek Mach.

Třetí příčku vybojovala Sparta Brno, které při rovnosti bodů s Dynamem České Budějovice také pomohlo vítězství ve vzájemném utkání. Mimořádnou událostí byl i premiérový start dívčího týmu ve finálovém turnaji Planeo Cupu. Nadějné fotbalistky pražské Slavie se ničeho nezalekly a neohroženě sváděly tuhé souboje s klučičími týmy.

Pikantní byl zejména jejich duel se Spartou a celkově v turnaji dosáhly na čtyři remízy s Frýdkem-Místkem, Bohemians, Kuřimí, Vítkovicemi a Slovanem Liberec. „Myslím, že jsme hrály dobře. Jen nás někdy srážely nepřesné nahrávky a jsme daleko od hráčů. Ale jinak se nám docela daří,“ hodnotila ještě v průběhu turnaje vystoupení svého týmu slávistka Barbora Zelenková, která se pak stala vůbec nejlepší střelkyní turnaje, když za sebou nechala i všechny kanonýry z řad klučicích družstev.

Na Planeo Cup do Uničova zavítaly i letos zajímavé fotbalové osobnosti. Nemohl chybět ambasador Poháru mládeže Jan Koller nebo bývalý reprezentační brankář Martin Vaniak.

Velkou pozornost poutal zejména Tomáš Skuhravý. Legendární Bomber žije dlouhodobě v Itálii, kde byl v 90. letech minulého století hvězdou FC Janov, a domů do Česka se vrací jen sporadicky. „Díky Nadaci fotbalových internacionálů České republiky a Planeu jsem mohl vidět po dlouhé době mládežnické české talenty. Je to hezký turnaj, líbí se mi. Je to pro všechny pestře strávený čas a taky motivace pro mladé kluky dostat se ve fotbale někam dál. Dívám se na utkání a teď jsem například viděl České Budějovice a míří k nim moje komplimenty, protože mají výborné talenty. Už je vidět, že ve 12 letech mají kontrolu nad balonem, vědí o sobě, mají rychlost i techniku s míčem. A chtějí hlavně vyhrát, je na nich vidět agresivita a touha jít si za vítězstvím,“ svěřil se svými dojmy z turnaje Tomáš Skuhravý, který v Itálii vyhledává nadějné hráče a chodí do televizních studií jako fotbalový expert.

Další finálový turnaj Planeo Cup je na programu po krátké pauze za dva týdny. Jeho dějištěm bude ve dnech 18.-19. května Kroměříž.

PLANEO CUP 2024

KATEGORIE U12 – KONEČNÉ POŘADÍ

1. FC Hradec Králové 15 bodů

2. FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S. 15

3. FC Sparta Brno 13

4. Dynamo České Budějovice 13

5. AC Sparta Praha 11

6. 1. FC Slovácko 8

7. FC Tempo Praha 3

8. Neratovice/Byškovice 2

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ

Nejlepší hráč: Lukáš Sehnal – FC Sparta Brno

Nejlepší střelec/střelkyně: Barbora Zelenková - SK Slavia Praha

Nejlepší brankář: Patrik Mašek – FK Meteor Praha VIII

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024

U13: 27. - 28. 4. Kuřim (vítěz AC Sparta Praha)

U12: 4. – 5. 5. Uničov (vítěz FC Hradec Králové)

U10: 18. – 19. 5. Kroměříž

U9: 25. – 26. 5. Lázně Bohdaneč

U8: 1. – 2. 6. Vysoké Mýto

U11: 8. – 9. 6. Hlučín