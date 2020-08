Trenér Martin Slavík má k dispozici stejný kádr a navíc se mu podařilo přivést dvě posily. Z polenského Slavoje přišel Lukáš Konrád a z Pardubic pak Ondřej Pavlas.

„Chceme se pohybovat alespoň v první polovině tabulky. Podle mě to ovšem bude daleko těžší. Přece jen celky, které měly loňskou sezonu špatnou, tak na to reagovaly a posílily. Případně tým úplně překopaly,“ upozornil ždírecký lodivod.

Příprava Tatranu začala velmi dobře. „Řekl bych, že ve velkém stylu, až nadstandardně. Jenže v jejím závěru nás začala kosit zranění, ani jsme neodehráli generálku. Uvidíme, jak se dáme dohromady,“ doufá Slavík, který si na začátek přípravy připravil pro své svěřence soupeře z třetí ligy. „Po nich jsme naplánovali soupeře z nižších soutěží,“ dodal.

A jestli byl los ke ždírecké partě shovívavý? To moc Martin Slavík neřeší a nekomentuje. „Člověk si nevybere, stejně musíme hrát s každým. Vstup je samozřejmě důležitý. Jsem rád, že začínáme doma, ale může to být ošidné,“ uznal Slavík.

A jak bude podle ždíreckého šéfa lavičky vypadat divizní čelo tabulky? „Myslím si, že karty budou rozdané obdobně jako loni. K lídrům bude patřit Zbrojovka Brno, budou tlaky na to, aby šla juniorka nahoru. Také Lanžhot bude silný. Místo jihlavského béčka je v divizi Hodonín, který bude také patřit nahoru,“ řekl Slavík.

Ten předpokládá i to, že se zvedne okresní rival z Havlíčkova Brodu. „Přál bych jim to. Je to klub, který by měl působit ve třetí lize. Čtyři roky byli na chvostu a to je těžké,“ dodal.

Jak se ale bude vyvíjet tabulka v nové sezoně, to je ve hvězdách. „Příprava rozdělení karet neukáže. Já si rozhodně netroufnu říct, jak to bude vypadat. Myslím si, že letos by mohla být divize zajímavější a možná i vyrovnanější,“ souhlasil ždírecký trenér.

Havlíčkobrodský fotbal prošel přes dlouhou pauzou pořádným zemětřesením. Změnil se realizační tým, ale kompletně také hráčský kádr. V něm nezůstal kámen na kameni.

Přišlo hodně nových tváří, hlavně mladí hráči, ale také zkušení borci, kteří by měli být kostrou týmu – Jindřich Kučera, Patrik Soukal a Roman Turek. „Hodně jsme omladili. Sice jsme byli vždycky mladé mužstvo, ale teď máme v kádru devět kluků ročníku 2000 a mladší,“ potvrdil kouč Josef Soural.

Ten proto jde do nového divizního ročníku s velkým očekáváním. „Na všechno, co jsme provedli, jsme měli dost času otestovat, ale více se ukáže až v mistrovské části. Chtěli jsme vytvořit konkurenceschopný tým, jestli se mi to povedlo, to ukáže až čas,“ uznal Soural.

Ten věří, že si tým sedne a bude fungovat. „Přišlo spousta mladých kluků, což je dobře do budoucna, ale dorazili také ti zkušení. Navíc hlavně přišli i kluci z jiných klubů a přinesli jiné návyky, názory a zkušenosti. Myslím, že by to mohlo fungovat. Nevím jen, jestli hned od začátku. Přeci jen nejsou ještě ostřílení v dospělém fotbale,“ uvědomuje si Soural.

Slovan se chce především vyhnout bojům o záchranu. „Chceme tak trochu vylepšit renomé brodského fotbalu, a aby nás soupeři vnímali i ze strany dospělého fotbalu,“ přeje si Soural, jehož tým odstartuje sezonu hned třemi krajskými derby. Za soupeře bude mít postupně Polnou, Velkou Bíteš a Ždírec nad Doubravou.

Z toho se hned dvakrát představí doma. „Nevím, jestli je to pro nás výhoda. Možná to bude trochu zavazující. Ovšem na druhou stranu my budeme pro soupeře méně čitelní. Na začátku se projeví i to, jak kdo pojal půl roku bez fotbalu,“ řekl Soural.