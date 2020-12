Jak se cítíte po osmnácti letech v Jemnicku?

Asi bych měl pomalu končit a přenechat to mladším. (smích)

Jenže jste prý pořád takřka nepostradatelný?

(smích) Tak to musí posoudit někdo jiný. Tuhle sezonu ale ještě vydržím a pak uvidíme, co bude dál.

Bez mála dvacet sezon v jednom dresu, na kterou z nich vzpomínáte nejraději?

Samozřejmě památná byla ta postupová. Když se sloučily týmy Vratěnína a Jemnice, tak šla výkonnost vzhůru, projevilo se to. Nejraději ale vzpomínám na první sezonu v krajském přeboru. Po podzimu jsme měli tehdy šest bodů a všichni nás už posílali dolů. V zimní pauze přišel Tomáš Krejča a najednou z toho byla parádní jarní část.

Kdy jste měli nejsilnější mančaft?

Hodně to bylo znát, když byli v týmu Franta Kříž, Jarda Cech a další. Tehdy jsme za Rosti Šamánka trénovali v přípravě každý den a bylo to znát. Sice jsme některé zápasy prohráli, ale rozhodně jsme na soupeře měli.

Není to tak dávno, když jste byli chvilku od postupu do divize. Pak přišla průměrná sezona a hned potom pád. Čím si to vysvětlujete?

Mně se paradoxně tehdy docela dařilo, dával jsem góly. Jenže právě odchod jmenovaných hráčů se projevil. Nahradili je kluci, kteří byli ještě nevyzrálí, a to se muselo projevit.

Tak snad se nebude opakovat tento scénář. Loni jste na podzim svou hrou zaujali, ale letos máte po devíti zápasech jen šest bodů…

Po koronavirové přestávce přišla zranění u mě i dalších dvou tří hráčů. Přece jen nemáme tak široký kádr. Naštěstí se to lepší.

Přitom jste vyhráli v Dobroníně, dokázali vyrovnat v závěru v derby s týmem Dukovan. Proč tedy jen šest bodů?

Kromě těch zraněných nás trápí i koncovka. Bohužel nemáme teď střelce. Příklad za všechno. Když jsem byl ještě po zranění na lavičce, tak kluci hráli ve Žďáru. Neproměnili dva sólové úniky na brankáře, dostali jsme gól a svěsili hlavu.

Přesto si trenér Zbyněk Kincl pochvaluje atmosféru v týmu. Souhlasíte?

Určitě. Máme v týmu starší hráče i mladé. Nálada je dobrá, potřebujeme ale ještě tak dva roky, aby mladí nabrali více zkušeností.

Jak se vůbec připravujete ve čtyřiceti letech?

My sice začínáme s přípravou až sedmnáctého ledna, ale to neplatí pro mě. Já se musím udržovat pořád v zápřahu, nepřestávám. Kdybych si dal pauzu a pak do tréninku šel naplno, určitě bych to odnesl zraněním. Takže běhám po lesních cestách a podobně, na asfaltu ne, trpí kolena. Navíc mám drobné problémy i s achilovkou, ale snad bude všechno v pořádku.