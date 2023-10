Dvě derby mělo na programu 11. kolo divize D. Novoměstští fotbalisté si odvezli všechny tři body z Velkého Meziříčí, to sousedské derby pak vyznělo u Doubravy lépe pro rovněž pro hostující celek. Žďár si odvezl na krátkou cestu domů tři body za výhru 3:1.

Fotbalisté Žďáru se radovali z výhry nad Ždírcem. | Foto: Deník/VLP Externista

Tatran vstoupil do zápasu velmi nekoncentrovaný a mohl hned po několika minutách prohrávat. Do role spasitele se však pasoval gólman Gregorovský, který zlikvidoval penaltu. „Přišlo mi, že jsme se nechali zbytečně moc ovlivňovat vedlejšími věcmi. Chyběla nám větší soustředěnost,“ posteskl si ždírecký trenér Michal Votava.

Žďár se neproměněnou penaltou nenechal rozhodit a dočkal se zasloužené odměny. Po půlhodině hry se prosadil Sodomka a za necelých dalších deset minut to bylo po trefách Vitáska a Šerého už 3:0. „První poločas nám vyšel na jedničku. Tedy hlavně pasáž od pětadvacáté minuty, kdy jsme dobře kombinovali a dostávali se do šancí. My jsme jich mohli dát možná i více, ale s naší efektivitou jsou tři vstřelené góly pořád hodně dobré,“ zářil spokojeností žďárský kouč Václav Pohanka.

Po změně stran se obraz hry změnil. Tatran zlepšil hru a začal zlobit. „Byli jsme podstatně nebezpečnější, naše hra už byla v pořádku. Bohužel utkání rozhodla první půle, kdy jsme často diskutovali s rozhodčím. Nevím, možná se projevila nepohoda z poslední doby,“ přemítá Votava.

Jeho svěřenci potěšili fanoušky aspoň jedním gólem. V 83. minutě zaváhal Šenkýř a do odkryté branky uklidil míč Pavlas. „Druhý poločas z naší strany už přísnější měřítka nesnesl, byli jsme moc pasivní,“ dodal Pohanka, jehož svěřencům patří po víkendu desátá pozice tabulky, Ždírec je o příčku výš.

Z dalších zápasů pak zaujala vysoká výhra Havlíčkova Brodu v Tasovicích, když o debaklu 5:1 rozhodl Slovan hlavně ve druhém poločasu. Cenný bod si z horké půdy v Lanžhotě odvezl Pelhřimov. Dokonce sahal po výhře, ale na 2:2 srovnali domácí pět minut před koncem.