Přitom úvod pátečního utkání vyšel Nové Vsi před vlastními fanoušky na výbornou. Hned z první akce totiž mířil přesně Jan Šandera. Poté už ale převzal iniciativu hostující soubor.

A hráči Žďáru byli tentokrát i produktivní. Do poločasové přestávky tak odcházeli už za vedení 3:1. „Největší rozdíl mezi oběma týmy byl především v pohybu. A to jak směrem dozadu, tak rovněž i do ofenzivy. V tom jsme se Žďáru vůbec nedokázali vyrovnat,“ popisoval trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

Ten už měl na lavičce i nového asistenta Marka Starého. To ale bylo zřejmě jediným pozitivem zápasu. „Hlavně ve středové řadě, kde má Žďár kvalitu, nás dokázali jeho hráči přehrávat. Navíc jsme hostům druhou a třetí branku doslova darovali,“ mrzelo Pohanku.

Ani po změně stran nedošlo v obrazu hry ke změně. Hosté přidali další dvě branky a mohli se radovat z jednoznačného vítězství 5:1. „Myslím si, že to pro nás byla poměrně užitečná lekce. Celkem jasně se ukázal rozdíl jedné soutěže, hosté byli lepším týmem,“ uznal.

Nic na tomto hodnocení kouče celku z obce s nejdelším názvem v republice nezměnila ani řada absencí, s níž se tentokrát musel vypořádat. „Hodně kluků chybělo, to je pravda, ale to náš výkon nikterak neomlouvá. Prostě to od nás nebylo dobré. To museli cítit nejen hráči na hřišti, ale také vidět všichni diváci,“ komentoval.

Lodivod Nové Vsi ovšem věří, že výkony jeho oveček budou mít postupem času stoupající tendenci. „Přece jenom jsme měli nějakou pauzu a před zápasem jen jediný trénink. Doufám, že v dalších zápasech, které nás před novou sezonou čekají, půjdou naše výkony nahoru,“ svěřil se.

Nejbližší přípravný duel odehrají fotbalisté Nové Vsi v sobotu, kdy zamíří na půdu dalšího divizního celku, tentokráte Hlinska. „Původně jsme měli hrát se Ždírcem. Jenže právě odtud do Hlinska zamířil trenér Martin Slavík, proto došlo i ke změně našeho protivníka. Po fotbalové stránce je to ale skoro jedno, Ždírec i Hlinsko mají hodně kvalitní kádry, bude to pro nás další cenná prověrka,“ uvědomoval si.

Svým způsobem v sobotu půjde pro jeho svěřence o poslední test. O týden později je už totiž čeká první kolo nového ročníku krajského poháru Vysočiny, v němž budou hráči Nové Vsi obhajovat loňský triumf.

V domácím pouťovém utkání proti A-třídnímu Moravci budou jasným favoritem. „Jsem rád, že nám Moravec vyšel vstříc se změnou pořadatelství a utkání se tak odehraje na našem hřišti,“ ocenil Pohanka přístup soupeře.

O týden později by pak jeho tým, v případě očekávaného postupu, čekalo utkání druhého kola. To by zároveň posloužilo jako generálka na na další ročník krajského přeboru.