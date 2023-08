Přesto se domácí osm minut před koncem dostali do vedení. Pokutový kop proměnil Miloš Koudela. „Z mého pohledu se zdálo, že nebyla. Ale spoluhráči říkali, že ano. Soupeřův hráč to tam udělal chytře,“ popsal situaci brankář Vrchoviny Jiří Mička. „Odhadl jsem stranu, ale on to trefil přesně k tyči. Na to jsem nemohl dosáhnout.“

Když už se zdálo, že meziříčští hráči budou slavit vítězství, přišla závěrečná akce zápasu. „Jejich brankář přiznal roh a sudí nám řekl, že to bude poslední akce a potom duel ukončí. Proto mě tam trenér poslal. Pepa Chytrý to kopl, Dominik Bača prodloužil a já jsem to doklepával nohou skoro do prázdné,“ prozradil Mička.

„Neměl jsem důvod lhát,“ ani na okamžik nezaváhal osmnáctiletý brankář Velkého Meziříčí. „Někteří spoluhráči se na to zprvu moc netvářili, ale pochopili to. A od fanoušků jsem si také nic nevyslechl,“ oddechl si Kolouch.

Jeho o rok starší pokořitel si toho naopak vyslechl dost. Především od pokladníka týmu. „Kluci už mi říkali, že jako gólman dostanu za první gól dvojitý flastr. Takže to bude asi dost drahé,“ smál se Mička.